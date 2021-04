Da pésame AMLO a “Gober”

Da pésame AMLO a “Gober”…El que tuvo un impacto en la política nacional, es el sentido fallecimiento de la doctora, Alicia Arellano Tapia, a los 95 años de edad, y para prueba está que ayer el “Prejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, le enviara el pésame a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, por el deceso de su señora madre, quien fuera de las primeras alcaldesas y senadoras de México.

De ese nivel es la consternación que causara entre los sonorenses la muerte de doña Alicia, como de cariño se le llamaba, ocurrida el pasado domingo, por ser de las féminas que sentara un precedente en el mundo de la polacadel País, cuando en su época era una actividad dominada por los hombres, como se lo reconociera el mismísimo López Obrador, al mandarle un abrazo solidario a Claudia y todos sus familiares. ¡Así el sentir!

Y para quien dude lo anterior es que el propio AMLO ponderara, que Arellano Tapia “fue en vida una mujer que abrió el campo a la participación de las mujeres en la política”, es decir, de las que hizo camino al andar, en pro del sector femenil, y para evidencia está el que fuera presidenta municipal de su natal Magdalena, en el trienio 1973-1976; y ya posteriormente de Hermosillo, en el periodo 1979,1982, por lo que así dejo huella.

Casi por nada es que a Pavlovich Arellano se le viera abatida por la partida de su mamá, no obstante y que desde hace años era aquejada por una enfermedad, como lo refleja que en su cuenta de Twitter publicara: “Hoy es uno de los días más tristes de mi vida. Se ha ido mi madre Alicia Arellano Tapia, mi ejemplo de vida, mi inspiración, mi consejera. No te imaginas la falta que me harás por el resto de mis días”. ¡Glúp!!

En lo que es un sensible mensaje que rematara con la frase: “Gracias de todo corazón por el enorme privilegio de ser tu hija. DEP con papá”, que por cierto también muriera años atrás, de ahí que las muestras de solidaridad no se hicieran esperar, por tan irreparable pérdida, al haber sido una figura reconocida y apreciada, que se distinguió por su visión, fortaleza y espíritu de lucha, pero sobre todo por su sencillez y nobleza.

Precisamente ese espíritu vanguardista la llevó a ocupar una curul en el Senado de la República, en el año de 1964, convirtiéndola en una de las primeras damas con esta responsabilidad, junto con María Lavalle Urbina, después de estudiar las carreras de Odontología y Derecho, por lo que de ese tamaño es el legado que está dejando, por ser catalogada como un parteaguas en el ámbito del servicio público. Ni más ni menos.

Y más porque a partir de su vocación para trabajar a favor de la población, es que dedicó toda su existencia a la comunidad, ante lo que se da por sentado que será recordada como una gran gestora del desarrollo de la Entidad, aunque muy seguramente que su mayor satisfacción en eso de servir al prójimo, a través del gobierno, será el haber el visto que Claudia siguiera sus pasos, hasta ser la primera gobernadora de Sonora.

Aunque la doctora sólo se adelantó en el camino, pero con el deber de haber cumplido, por su trayectoria fructífera en lo profesional y familiar, al contraer nupcias en 1965 con el doctor, Miguel Pavlovich Sugich, con quien formó una familia con sus hijas Alicia y Claudia, así como también con sus queridas nietas Claudia, Ana y Gabriela Torres Pavlovich, por lo que descanse en paz una mujer que hizo historia y la diferencia.

Conjuran huelga en la Unison…Y después de las “tantas echadas” que se traían, entre los que al final imperó la cordura, es entre los agremiados del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), del que es cabecillaSergio Barraza Félix, luego de que ayer después de la votación que realizaran, fueran los primeros que le dijeran ¡No a la huelga!, y ya después lo hizo el Steus. ¿Cómo ven?

Por lo que con esa mayoría en contra de la paralización, con 722 votos a 556, es que disiparon el fantasma de la huelga que rondaba en la Unison, después de que en pleno martes, y a las 17:00 horas -5 de la tarde-, se venciera el emplazamiento que habían presentado, de ahí que terminaran aceptando los ofrecimientos que les hicieran, que son un aumento de sueldo del 3.4%, más un 1% en prestaciones, entre otros beneficios. ¡Órale!

Pues por más que Barraza Félix y compañía se hicieran las víctimas, en aras de conseguir má$, pero la cuestión es que en esta ocasión las autoridades universitarias no tenían margen para darles algún extra de buena voluntad, y es por lo que tuvieron que conformarse con lo que hay, por dé a cómo es que la actual epidemia de coronavirus “le ha pegado” a todos los presupuestos, y al de las universidades ni se diga.

Es por lo que deducen que los de ambos sindicatos la pensarondos veces, antes de “romper la liga”, lo que habría propiciado que colocaran las banderas rojinegras y cerraran la Máxima Casa de Estudios, cosa que les habría acarreado el repudio generalizado, y no es para menos, por demasiado ya tenerse con la emergencia sanitaria, como para que todavía ellos le sumaran ese movimiento huelguístico que finalmente abortaron.

Así que ante esa decisión, que sí que está como para tirar los birretes al cielo, quien a la vez se estará yendo invicto, es el rector Enrique Fernando Velázquez Contreras, por durante su periodo de cuatro años que concluirá el próximo 16 de junio, no haber tenido lugar ninguna huelga, lo que habla de que cuenta con una buena mano izquierda, al grado de que incluso supo retirarse a tiempo, al optar por no reelegirse en el puesto.

¡Hace balance el de Economía!…Quien vaya que acaba de hacer un positivo balance, es el secretario de Economía, Jorge Vidal, después del anuncio de lo que será la instalación del consorcio Stanley Black &Decker, al resaltar que la llegada de empresas de nivel mundial a la Entidad representa un doble beneficio, ya que generan confianza y son un atractivo para otras compañías que buscan dónde establecerse. ¡Mínimo!

No en balde es que destacara, que en la administración de la “Gober”, Claudia Pavlovich Arellano, se han concretado 200 nuevos proyectos de inversión, de los cuales 77 han sido nuevas empresas, y123 son proyectos de crecimiento, sobre todo en los sectores manufacturero, minería y energías renovables, por lo que así ha estado el avance, a pesar de la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19.¡De ese pelo!

Porque en base a los expuesto por Vidal, a esos niveles se ha ido corriendo la voz, por todas las bondades que tiene el Estado, al por ejemplo contar con 77 universidades; además de la calidad de la mano de obra, y el hecho de que ya esté aquí Amazon y TE Connectivity; así como el crecimiento de Ford; la llegada LaZBoy en San Luis R.C.; Carrier en Navojoa, Mefasa en Santa Ana, entre otras que decidieron quedarse por estos lares.

Pero por si eso fuera poco, lo que es el operador de la economía sonorense a la par puntualizó, que otro punto a favor de ese desarrollo lo representa el que vaya viento en popa la construcción de ConstellationBrands en Cajeme, con 4 mil obreros, sumado a la plantilla laboral que trabajará en la operación; al igual que las proyecciones de Sky Bridge que van entiempo para atraer más inversiones a esa región. ¡Así el plan!

No obstante y que Vidal Ahumada hiciera referencia especial a lo que es el emporio de Stanley Black &Decker, al dar por descontado que junto con él arribarán corporativos que son los que preparan los insumos para la producción de sus artículos, a lo que se le llama círculo virtuoso, con lo que México será el segundo cliente más importante después de China, lo que también beneficiará a la proveeduría local. ¡Qué tal!

¿Es real percepción de seguridad?…Por algo siempre se ha dicho que muchas de las estadísticas generalmente no coinciden con la cruda realidad, principalmente las gubernamentales, y un nuevo ejemplo de eso son los datos arrojados por la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que maneja que la percepción social de inseguridad pública en Hermosillo y Nogales bajó. ¿Será?

Ya que de acuerdo a esas cifras ventiladas, en marzo del 2021 el 63.0% de los hermosillenses dijeron sentirse inseguros en la ciudad, lo que representa un 7.7% menos que en marzo del 2020, cuando el porcentaje fue de 70.7; mientras que en los primeros tres meses del año en curso en la frontera nogalense el 58.6% de sus habitantes señalaron sentir “mello”, es decir, un 5.1% menos, comparado con el 63.7% del año pasado. ¡Ajá!

Sin embargo y al margen de esos números del ENSU, que “da color” en torno a los lugares en que la gente experimenta más desprotección, como son los cajeros automáticos, transporte público, bancos, calles, parques o centros recreativos, centros comerciales, automóvil, trabajo, casa y demás, lo que es en esta Capital la inseguridad cada vez está más fuera de control, por como las mataderas han estado al por mayor. ¡Vóitelas!

Para el caso una muestra más de ello es que se tuviera un fin de semana rojo, con un saldo de cuatro personas asesinadas a balazos, tres el sábado, y una más el domingo, por lo que así han estado al alza esos hechos violentos de alto impacto, que por donde quiera que se les vea contrastan con la numerología de esa encuestitis que difundieran, con todo y que fuera hecha meses atrás, pero no coincide con lo real. ¡Pácatelas!

Motivo por el cual es que son saldos que deben verse con reserva, por la situación de escalada de violencia no estar como para que el Comisario General de la Policía capitalina, Alberto Landeros Briseño, se “ponga a echar las campanas a vuelo”, o algo parecido, derivado de que en las últimas semanas los ejecutados han cundido, y al parecer la tracatera seguirá por el mismo camino, de ahí que sea un espejismo esa percibida.

