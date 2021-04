Hoy huelga o no en la Unison

Expone Tránsito puente vial

¡Camiones solo para Mujeres!

Aporta a búsqueda la “Gober”

Hoy huelga o no en la Unison…Y los que finalmente se declararon en rebeldía, en la víspera del día en que se cumplía el plazo para el estallamiento a huelga que presentaran contra la Unison, y que es ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como dijera el “Presichente”, Vicente Fox, son los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), cuyo grillo mayor esSergio Barraza Félix, De ese pelo.

A ese grado “están estirando la liga” Barraza y compañía, al enviarle un oficio de inconformidad a la Rectoría, en el que sólo exponen su “veldad”, con relación a los “jalonello$” que han sostenido con la Comisión Negociador Institucional del Alma Mater, y todo porque no les han dado por el lado, en cuanto a sus irreales peticiones, en lo que es la revisión contractual 2021 del Contrato Colectivo de Trabajo. ¡Zaz!

Eso por como los operadores del $tau$, al cumplirsela fecha fatal que pusieran para colocar las banderas rojinegras en la Máxima Casa de Estudios, que es este martes a las 17:00 horas -5 de la tarde-, sí que están amenazando con “el petate del muerto”, al adelantar que ese malestar que expresaran mediante la citada carta, según esto se trata del Manifiesto de la Asamblea General Extraordinaria que sostuvieran. ¡Tómala!

Y es que a la clásica nomás exponen el de a cómo “les ha ido en la feria”, o en esas negociadas, pero sin reconocer las limitaciones presupuestarias que tienen las autoridades universitarias, que para nada están en jauja, como para darle$ en charola de plata todo lo que demandan, por ser exigencias que acrecientan cada año, y que generalmente tienen que ver con los mismos rubros, de ahí que digan que “no tienen llenadera”.

Razón por la cual lo de la petición de alza salarial termina quedando en segundo término, y que en esta ocasión por parte del Staus es del 10%, más 2.5% en prestaciones; mientras que la “Uni” les ofrece 3.4% y 1%, respectivamente, porque las diferencias terminan dándose en las propuestas anexas que presentan, y que tienen que ver con los rubros de de$pen$a, vivienda, basificaciones de plazas para profesores y demás.

Por lo que en ese tirante ambiente de diferencias estarán llegando ¡al día cero!, con todo y que no es nada nuevo, porque tradicionalmente así se las han gastado, porque en la misma postura están los del Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus), no obstante y que en esta ocasión han dejado que Barraza Félix y sus achichincles lleven la voz cantante y beligerante, a la hora intentar de sacar la mejor parte. ¿Cómo ven?

Aún y cuando no creen y que la cosa llegue a mayores, o a la paralización, por ahora sí que “el horno no estar para bollos”, o para ese tipo de excesos, al momento de pedir, por lo de la actual pandemia de Covid-19, que ha todo mundo ha afectado, al provocar una emergencia no únicamente sanitaria, sino también económica, de ahí por qué ven muy difícilque pueda hacerse presente “el fantasma” de la huelga. Así la percepción.

Sin embargo, y partiendo de que todo puede pasar, es que recomiendan el estar “muy ojo de chícharo”, para ver como el actual rector saliente, Enrique Fernando Velázquez Contreras, termina por llegarles al precio, como lo ha hecho en su periodo de cuatro años, en el que no ha habido ningún movimiento huelguístico, de ahí que se apueste doble contra sencillo, que esta vez no será la excepción. Esa es la intención.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Expone Tránsito puente vial…Quienes continúan dejando mucho que desear, son los del Departamento de Tránsito Municipal de esta Capital, que en teoría está al mando de un tal Jesús Alonso Durón Montaño, por sólo así explicarse que los tráilers sigan llegando hasta el puente desnivel ubicado sobre el bulevar Luis Encinas, esquina con la calle Américas, lo que resulta increíble, pero cierto. ¡Vóitelas!

Pues a ese extremo ha llegado la negligencia e incompetencia de Durón Montaño y sus uniformados, si se toman en cuenta los accidentes que previamente ya se han registrado en esa zona, derivado de que varias unidades de esa clase de tráfico pesado ya se han impactado y quedadas atoradas en ese pasadizo, al rebasar la altura del mismo, e incluso provocándole daños estructurales, pero ni así han actuado en consecuencia. ¡Ups!

Y para prueba está que en un mismo día dos de esos camiones estuvieron a punto de volver a chocar contra ese túnel vil, luego de que el pasado viernes a media mañana, uno de ellos “se llevara de corbata” el arco preventivo que hace menos de una semana instalaran los de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), precisamente para alertar a los choferes y que no se estrellaran. ¡Ajá!

Pero por si eso fuera poco, dan cuenta que a las horas, y una vez que levantaran los tubulares dañados, y que al despistado trailero lo turnaran ante al Ministerio Público por esos destrozos causados, resulta que otro de esos cafres del volante también llegó hasta esa área, pero logrando frenar a tiempo, de ahí que nomás le diera un rozón a ese puentecito, procediendo a meter reversa, y propiciando un embotellamiento vehicular. ¡Palos!

Así que aún y cuando el de la Cidue, Eufemio Carrillo, diga que el derribado arquito cumplió su función de advertir el límite de altitud permitido para ingresar en ese tramo de esa vialidad, que es de 3.70 metros, los que es evidente que por su parte han seguido sin cumplir con su chamba de prevención, son Jesús Alonso Durón y sus motociclistas, por ¿de a cómo? esos traileros circulan hasta ese céntrico sector. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Camiones solo para Mujeres!…Ahora sí que mientras que los otros candidatos a la gubernatura se han dedicado a “sacarse sus trapitos al sol”, al decirse hasta lo que no, el que ha seguido con sus propuestas sensibles y a nivel de tiros de precisión, es el abanderado de la Alianza Va por Sonora, Ernesto “Borrego” Gándara, y otramuestra de ello es que ahora propusiera el programa Camiones solo para Mujeres.¡Qué tal!

En esos términos está el nuevo proyecto transporteril que presentara Ernesto para contrarrestar la indolencia y el rezago del gobierno federal en materia de seguridad, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito de las féminas, de ahí que adelantara que serán ruleteros que estará acondicionados con botones de alerta, sistema de ubicación, así como guardias de seguridad y choferes de ese mismo sexo. Ni más ni menos.

O séase que al igual como ya existen los llamados taxis rosas en algunas ciudades del País, para garantizar la protección de las damas, lo que es el gallo aliancista del PRI, PAN y PRD lo estará llevando al plano de lo que es el transporte urbano, porque para el caso establecerán rutas exclusivas para ese fin, es decir, para salvaguardar el seguro y libre traslado por las calles de los diferentes municipios. De ese vuelo.

Derivado deque con esa iniciativaGándara Camou sí que le estará dando respuesta a una de las demandas ciudadanas más sentidas, como es esa relacionada con las adelitas, a partir de que cada vez se sienten más desprotegidas, a la hora de viajar en las distintas modalidades que hay, y más las que trabajan de noche, y para seña están las agresiones que han sufrido en plataformas virtuales como las de Uber, DiDi, y demás. ¡Ñácas!

Más menos así es como el pasado fin de semana “El Borrego” Gándara volvió a sumar otro punto a favor de la campaña proselitista que lleva a cabo, en el marco de una gira que realizara el sábado por Guaymas, acompañado de la senadora, Xóchitl Gálvez, donde se reunió y convivió con turisteros y pescadores, de ahí que hasta en una panga se subiera para recorrer las abandonadas instalaciones del Mercado de Mariscos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aporta a búsqueda la “Gober”…La que acaba de exhibir que sí que le está buscando el cómo aportar y facilitar la búsqueda de personas desaparecidas en la Entidad, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que recién entregara equipamiento y tecnología especializada en materia forense, consistente en laboratorios móviles para lograr una mayor eficiencia en esas labores de rastreo.

En lo que es un acierto logrado por Claudia, mediante unesfuerzo en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es la instancia ante la que gestionara los recursos aprobados para ese fin, y es que con esos implementos tecnológicos que son de lo más avanzado, se facilitarán las tareas de procesar los hallazgos en el lugar de los hechos, con lo que intentan lograrmejores resultados. Así el plan.

Ante lo que está de más el apuntillar, que el de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, José Luis González Olivarría, ya no tendrá pretextos para ahora sí respaldar a los diferentes colectivos de madres buscadoras que se han formado, y que son los que le han puesto la muestra, por como con sus propios y limitado medios han hecho más que él, y que es lo que se quiere cambiar. Ese es el reto.

Casi por nada es que la Mandataria estatal destacara la fortaleza de cada una de las integrantes de esas familias rastreadoras, al reconocer que no obstante y los tragos amargos por los que pasan, aún así tienen la suficiente entereza para buscar hasta por debajo de las piedras a sus seres queridos, razón por la cual es que se comprometiera a seguir apoyando sus acciones, para encontrar a sus familiares perdidos. ¡De ese tamaño!

Si se parte de que es un equipo de vanguardia tiene una importancia estratégica, siempre y cuando sea muy bien utilizado por González Olivarría y los de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]