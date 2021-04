Van 5 por alcaldía de Hermosillo

Abundan estafadores cibernéticos

Tiene un buen promedio la Unison

¡Adaptan al Registro Civil estatal!

Van 5 por alcaldía de Hermosillo…Con todo y que “sólo habrá de tres sopas”, en cuanto a los que buscan contender por la alcaldía de Hermosillo, los cierto es que finalmente se registraron ochos suspirantes por la oficina más refrigerada del municipio, no obstante y que dichas candidaturas todavía tendrán que ser aprobadas antes del 23 de abril por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE). ¿Cómo ven?

Porque al margen de que también la quieran los pretensos de los partiditos de “la chiquillada”, que son los que la hacen “de paleros”, entre los que están los de reciente creación, la verdad es que los únicos que tienen posibilidad son la morenista de Célida López Cárdenas, que va por la relección; así como Antonio “Toño” Astiazarán, que es el que se la rifará por la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD. ¿Qué no?

En tanto que el hará las veces de un auténtico “caballo negro”, o anaranjado, por ser los colores del Movimiento Ciudadano, es el ex panista David Figueroa, y es que los tres ya tienen la experiencia de haber gobernado una municipalidad, como es el caso de Astiazarán Gutiérrez en Guaymas; Célida Teresa en esta “Capirucha; y el mismo Figueroa Ortega en su natal Agua Prieta. ¡Así de probados están!

Mientras que a los que son un José Celaya Jiménez, al que lanzaran como “El Borras” por el Partido del Trabajo (PT); o un Francisco Félix Armenta de por Fuerza por México; al igual que Juan Carlos Órenlas por Redes Sociales Progresistas (RSP); y Mirna Sotomayor Zazueta por el Partido Encuentro Solidario (PES), sí que no los conocen ni en su casa, de ahí que sólo harán las veces de relleno para cumplir con el requisito.

A diferencia de Esther Salas Reatiga, que ahora está siendo reciclada por el Partido Verde Ecologista, después de ser secretaria de la Sedeson en el sexenio de Eduardo Bours, lo que habla del porque los momios nomás se centrarán entre López Cárdenas y “El Toño” Astiazarán, pero “sin echar en saco roto” a David, una vez iniciadas las campañas, que serán del 24 de abril al 2 de junio, como las de las diputaciones locales. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Abundan estafadores cibernéticos…Quienes por todos los medios han seguido sorprendiendo, son los llamados delincuentes cibernéticos, y para evidencia está la nueva alerta que acaba de lanzar la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo director es Diego Salcido Serrano, sobre las nuevas las modalidades de extorsión que han detectado en las redes sociales. ¡Vóitelas!

Al ahora dar cuenta que se trata de invitaciones que las víctimas potenciales reciben de supuestos amigos o contactos que tienen en su red, según esto para realizar desde casa trabajos fáciles y bien pagados, no obstante y que se ha descubierto que los perfiles han resultado ser hackeados, por lo que así está el intento de estafa.

A la vez que otro “gancho”, o sistema de extorsión virtual que han sacado a flote, es cuando las amistades que tienen por Facebook les promueven y ofrecen un trabajo sospechoso, como por ejemplo crear contenido íntimo para una plataforma con excelentes pagos, que es a lo que se le conoce como sextorsión, y consiste en la amenaza de revelar esa información en caso de no pagar lo que se les pide. ¡Pácatelas!

Pero lo que son Salcido Serrano y sus policías cibernéticos manejan que son una clase de extorsionadas que son fáciles de identificar, en primer lugar porque son empleos que se salen de lo normal, y en segundo porque utilizan páginas y sitios Web que pueden ser verificables, en lo relacionado con su autenticidad, al poderse confirmar la identidad a través de una simple llamada telefónica. ¡Así están “echando aguas”!

Eso explica la recomendación que hacen, de no proporcionar datos privados, como tampoco hacer clic en enlaces dudosos, ni enviar contenidos, o todo aquello que después no quieran observar en Internet, y que es por lo que han intensificado la campaña de prevención “No Caigas”, entre otras que ha promovido el secretario de Seguridad estatal, David Anya Cooley, con la finalidad de prevenir a las mayorías. A ese punto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tiene buen promedio la Unison…El que vaya que sí que estará dejando un buen promedio y mejor saldo, al separarse del cargo el venidero 16 de junio, es el rector de la Universidad de Sonora (Unison), Enrique Velázquez Contreras, y para prueba está el que aflorara que la “Uni” está entre las 100 mejores de América Latina, y la número 10 entre las instituciones de educación superior públicas de México. ¡Órale!

Esa es la positiva calificada alcanzada por la Unison, según la publicación 2021 Top 200 Universidades en América Latina de UniRank, al quedar en el lugar 97 de la región, con lo que se confirma como la mejor de la zona Noroeste de la República Mexicana, en lo que es un reflejo de que Velázquez Contreras ha seguido manteniendo ese liderazgo académico, lo que es producto de no bajarle al ritmo de trabajo. ¡Qué tal!

Ya que lo que es la UniRank valora los siguientes criterios de selección, como son el que esos centros de estudio tengan reconocimiento oficial por parte de las autoridades educativas del País al que pertenezcan; y que ofrezcan licenciaturas de al menos cuatro años; así como posgrados -maestría o doctorado-; y que impartan cursos preferentemente en un formato de educación tradicional-presencial y no a distancia.

A partir de que el objetivo de la University Ranking (UniRank), es el de darles un reconocimiento mundial a las universidades y colegios universitarios, basado en la presencia de sus sitios web y su popularidad en términos de tráfico estimado, a partir de la confianza, autoridad y calidad con la que cuentan, para ayudar a los estudiantes internacionales y al personal académico a identificarlas, ante una posible elección. Así el dato.

Luego entonces eso explica por qué la buena fama del Alma Mater ha ido en aumento, y para muestra está que en el reciente proceso de admisión 2021 que realizarán del 1 al 28 de marzo, recibieron 18 mil 557 solicitudes de registro de inscripción para nuevo ingreso, cuando está vez solo están ofertando 8 mil 10 lugares en los más de 55 programas de licenciatura, por lo que a ese nivel ya está la valoración y aprobación.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Adaptan al Registro Civil estatal!…Los que sí que han seguido adaptándose a la nueva normalidad provocada por la epidemia de coronavirus, son los operadores del Registro Civil estatal, del que es titular Ulises Cristópulos Ríos, y para prueba está que los 125 oficiales con los que cuenta están siendo capacitados para continuar con la atención de manera segura y evitar la propagación. ¡A ese nivel la prevención!

Y es que para facilitarles a los usuarios la solución de sus necesidades en ese ámbito, ahora también están apoyándose en la opción virtual, al contar con una plataforma digital de citas en línea para los trámites jurídicos, en lo que es la página oficial registrocivil.sonora.gob.mx., pero sin dejar lo que es la atención personal, pero reduciéndola al máximo, por ser la que propicia la contagiadera de esa letal enfermedad.

Para el caso es que Cristópulos Ríos precisara, que en las diferentes Oficialías del Registro Civil continúan recibiendo requerimientos de tramitologías para todo tipo de documentación, como es la referente a actas de nacimientos, medios de prueba, inscripción de nacimiento, defunciones, matrimonios, expediciones de actas estatales e interestatales, entre otros papeleos de esa índole. Ni más ni menos.

O séase que así está esa capacitada que les han estado dando, con la finalidad de que se adecuen a la actual realidad pandémica que priva hoy en día, y que sí que la han vivido en carne propia, por como muchos de ellos se han infectado con los brotes que han aflorado en esa dependencia estatal, al grado de que varias veces la han tenido que cerrar, por la cantidad de contagiados que ha habido en su momento al mismo tiempo.

No obstante y por los riesgos que conlleva el echar mano de la tecnología cibernética para operar, es que Ulises le reiterara al personal a su mando la importancia de exhortar a los ciudadanos para que no sean sorprendido por páginas falsas diseñadas para cometer fraudes, apuntillando que la institución que encabeza no es de las que solicita pagos en las tiendas de auto-servicio, por lo que así está el llamado a no ser estafados.

Correo electrónico: [email protected]