Le “meten presión” a la Unison…Y los que a la usanza ya comenzaron a meter presión, son los sindicatos de la Unison, en lo que es la víspera de la fecha para el estallamientoa huelga al que emplazaran, y que en el caso de los grillos profesores del Stauses parael próximo lunes 19 de abril, a las 17:00 horas, y para lo cual ya realizaron un mitin frente a la Rectoría, para como siempre hacerse los mártires. ¡De ese pelo!

Con todo y que ya no es extrañar, el que en cada revisión contractual de sus contratos colectivos de trabajo de cada año, como la del presente 2021, pongan como los malos de la película a las autoridades universitarias, a las que tradicionalmente señalan de tener una falta de voluntad, como en esta ocasión lo hiciera el cabecilla sindical del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Unison ($tau$), Sergio Barraza Félix. ¡Zaz!

Aún y cuando es de sobra conocido, que ellos son los identificados como los leonino$, por pretender seguir obteniendo beneficios que ya rayan en el privilegio, y todo con cargo al presupuesto público, por la Universidad de Sonora (Unison) depender de los impuestos que pagan los sonorenses, de ahí que ya digan: ¡No te acabes “Uni”!, por dé a cómo con esas peticiones sindicales la han seguido de$angrando.

Como ahora en base al pliego petitorio que presentaran los del Staus, con el que entre otras cosas demandan un aumento salarial del 10%, y 2.5% en prestaciones, que para el caso sería lo de menos, porque las verdaderas prebenda$ que buscan están en lo referente a los “extra$” que le agregan a esa negociación, como por ejemplo esta vez al pedir la mejora de las condiciones de trabajo en casa. ¡Tómala!

Porque con el cuento de que con motivo de la pandemia de Covid-19 ahora la academia, o el proceso de enseñanza es a distancia, hacer saber que casi casi están requiriendo que les paguen el recibo de la energía eléctricacompleto; así como del equipo de cómputo; telefonía y conectividad a Internet; además de prestaciones de vivienda, cuando se supone que debería de ser un porcentaje mínimo. ¿Qué no?

A lo que se le suman las reiteradas exigencias de la basificación de docentes de horas sueltas, que calculan que son unas 200; y sin faltar lo que es la solicitud del abasto de medicamentos y especialistas del Isssteson, para la atención particular de los maestros y sus familiares en el módulo que les montaran en las mismas instalaciones universitarias, de ahí que tengan mala fama, por ser de los trabajadores más privilegiados.

Cárcel a ex Tesorero Municipal…Quien finalmente terminó en “el bote” acusado de corrupto, es el ex Tesorero Municipal de Empalme, Lázaro Carlos Arvayo, luego de que fuera vinculado a proceso por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), al comprobársele el delito de peculado contra el Ayuntamiento, por un monto de un millón 150 mil 279 pesos, que de$vío a la cuenta personal de su esposa. ¡Vóitelas!

Por lo que así está la encarcelada y “rostizada” de la que la está siendo objeto Arvayo Ángulo, y no es para menos, después de la querella interpuesta por el Contralor del municipio empálmense, por malversar recursos públicos, o del pueblo, para su beneficio personal, y para lo cual hizo varias transferencias bancarias por distintas cantidades a su cónyuge, quien a todas luces tiene visos de cómplice de sus raterías. ¡Pácatelas!

De ahí que Arvayo se está convirtiendo en el primer ex funcionario de ese nivel que está siendo puesto tras las rejas, de los varios contra los que últimamente ha procedido la FAS, a partir de las investigaciones hechas, partiendo de las pruebas presentadas, y que es por lo que inicialmente fuera separado del cargo, al no poder justificar ese desfalco, y por lo que le ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión pendientes desde el 2020.

Así que después de que se encontraba evadiendo la justicia, a la postre los arrestaron y presentaron ante el Juez, quien obviamente encontró los elementos suficientes y hasta de sobra para ordenar que fuera recluido en el Centro de Readaptación Social de Guaymas, a fin de continuar con su proceso legal, y que responda por ese ro$ario de corruptela$ que le achacan, al también ex dirigente del Partido del Trabajo (PT). Así “la leperada”.

Luego entonces, y en caso de ser encontrado culpable, que es lo que dan por descontado, lo que es a Lázaro Carlos se le impondrá una pena de 6 meses, a 12 años de prisión; y una inhabilitación de 6 meses, a 12 años, para ejercer un empleo, “hue$o” o comisión pública; así como la reparación del daño, tal como lo señala el Código Penal de Sonora, y según esto por haberse pasado “de rata” y lanza. ¡Ñácas!

Logra “Gober” nueva inversión…La que acaba de darse una empolvada, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al ahora supervisar la entrega de becas académicas, apoyos para internet y estímulos educativos a estudiantes de zonas rurales de Hermosillo, como las de La Victoria, San Pedro El Saucito, El Tazajal, Estación Zamora y El Tronconal, para impulsar el que continúen con su educación.¡De ese vuelo¡

De esa forma es que Claudia ha seguido haciendo la tarea en materia educativa, y nuevamente acompañada por secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, al resaltar que la principal herramienta que se le puede dejar a la infancia y juventud sonorense, es el aprendizaje, de ahí que recalcara la importancia de asignar esos respaldos para que refuercen su enseñanza y sean personas de bien. ¡Qué tal!

Más menos así es como de nuevo Pavlovich Arellano recorrió el caminito de la escuela, como dice la canción, al visitar la Escuela Primaria “Independencia” del ejido La Victoria y el Preescolar “Emiliano Zapata” de San Pedro El Saucito, en cuyo marco hizo “un repasón” de lo hecho hasta ahora en ese renglón, destacando que en lo que va de su administración ya se han entregado más de 253 mil becas y otro tipo de apoyos educativo.

Es por lo que “pusiera los puntos sobre las íes”, al recalcarque a pesar de las dificultades que ha traído la actual contingencia de salud causada por el Covid, aún así han creado las estrategias necesarias para llevar esos beneficios de manera oportuna y transparente, es decir, en tiempo forma, y en lo que hacen saber que mucho ha tenido que ver José Víctor, para poder cumplir con esa prioridad, ahora sí que “al pie de la letra”.

Casi por nada es que la también presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se le viera por demás contenta, y es que hasta becas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson) distribuyó entre los residentes de dichas comunidades de la municipalidad hermosillense, lo que pone de manifiesto que se ha continuado moviendo a todos los niveles, como ahora en el educativo. ¡Mínimo!

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que ayer anunció lo que será la llegada alEstado de la empresa Stanley Black & Decker, dedicada a la fabricación de herramientas, y que se instalará en el Parque Industrial Norte de Hermosillo, en un área de cinco hectáreas, con una inversión de más de mil millones de pesos, generando 1,800 empleos directos, más los indirectos con su construcción que iniciará en una semana.

No en balde es que supongan que Pavlovich y el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, sí que “deben de andar bailando en un pie”, por el arribo de ese consorcio internacional que nomás tiene presencia en Monterrey, Reynosa y Puebla, de ahí el porque la Mandataria dijera: “Es una muestra más de que a Sonora está llegando “lo mejor de lo mejor”, porque es una Entidad que ofrece estabilidad y resultados”. ¡Órale!

¡“Pegan al clavo” con propuesta!…Vaya que el que sí que “le está pegado al clavo”, en cuanto a una de las más sentidas demandas ciudadanas, es el candidato a gobernador de la Alianza Va por Sonora, Ernesto “Borrego” Gándara, al proponer el programa de Ministerios Públicos a Domicilio, para garantizarle una justicia pronta y expedita a las víctimas de los delitos, sobre todo los que tienen que ver con las mujeres.

Pues de acuerdo a la visión expresada por Gándara Camou, promovería una política gubernamental que otorgue garantía de seguridad a quienes sean blanco de alguna acción delincuencial, o agresión, a partir de montar la infraestructura y mecanismos para que puedan interponer las denuncias correspondientes, y con ello las autoridades les den seguimiento a sus casos, en lugar de enfrentar un suplicio extra por ese motivo. ¡Glúp!

En esos términos está la justiciera propuesta del abanderado del PRI, PAN y PRD, al advertir que: “Debemos crear las condiciones para que la gente tenga acceso a estos servicios, que se castigue a los responsables de cometer delitos, muchas veces no se da seguimiento simplemente porque no hay denuncias, y no hay denuncias porque las víctimas no la interpusieron, debemos hacer lo conducente”. ¿Cómo ven?

Eso significa que de esa manera es que “El Borrego” Gándara estaría poniendo en movimiento a los también llamados “MP”, para que vayan a las casas y atiendan las denuncias de primera mano y viva voz, cuando así lo requiera la víctima, bajo una nueva postura solidaria, de que hay que ponerse del lado de los denunciantes, para facilitarles la vida y ganarse su confianza, con la intención de que se sientan protegidos y acompañados.

Lo anterior al Ernesto también reconocer, que lo que igualmente influye es la falta de continuidad de los responsables de hacer valer la Ley, que luego se van en búsqueda de otros puestos y no culminan las administraciones, de ahí que adelantara que si el voto ciudadano lo favorece y llega a gobernar, lo que es el proyecto de los Ministerios Públicos a Domicilio lo hará institucional para que no se queden a medias. ¡Ups!

