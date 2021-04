Es una matadera en Hermosillo

Pide su lugar el Miguel Alemán

¡Al alza la creación de chambas!

Es real la tercera ola de Covid-19

Es una matadera en Hermosillo…El que sí que debe ser un ¡S.O.S! para las instancias policiales, sobre todo las municipales, es que Hermosillo hubiera tenido un fatídico martes 13 rojo, o por demás violento, con un saldo de tres muertos, en un lapso de dos horas, con ejecuciones a balazos ocurridas en las colonias La Matanza, Cuatro Olivos y Nacameri, por lo que así de insegura y “fea está la cosa” ya, y no es albur. ¡Glúp!!

Pero por si eso fuera poco, en cuanto a esa ya preocupante y creciente inseguridad, todavía ayer por la mañana encontraron el cadáver de un joven de 23 años de edad, de nombre Bryan Steven, que estaba bajo un árbol en la invasión Miguel Valencia, al Norponiente de la ciudad, y a quien reportaran como desparecido desde el pasado 10 de abril, hasta ser encontrado sin vida, y con varias heridas de arma punzocortante. ¡De ese pelo!

Así de trágicos estuvieron esos asesinatos en serie y en serio, mismos que pusieran en alerta a todo mundo, y no es para menos, porque a ese paso de tantos “matados”, ya se va que vuela para estar como en Obregón, donde hasta a los mismos policías locales los están “levantando”, y donde ya iban más de 200 homicidios en el presente año, y casi 40 de ellos en el mes de abril que está corriendo. ¡Ni más ni menos!

A ese grado se está recrudeciendo la ola de violencia en la Capital, por ya no ser ejecutados aislados, como lo demuestra el que le “dieran piso” a tres en un mismo día, y en hechos sangrientos por separado, y después de que a todas luces los hubieran estado “cazando” los sicarios, para matarlos con todo el sello del crimen organizado, de ahí el porqué de la necesidad de que ya se haga algo al respecto. ¿Qué no?

Más menos así es como de nuevo se le está “calentando la plaza” al Comisario General de la “Polichota” hermosillense, Gilberto Landeros, por no ser normal el que ya estén matando con tanta impunidad, y sin que ellos ni siquiera “se las huelan”, y mucho menos prevengan, de ahí por qué esos mortales atentados ya han provocado incertidumbre entre los ciudadanos, por ser sucesos de alto impacto que espantan a cualquiera.

Ante lo que se esperaría que mínimo haya una reacción con un sentido preventivo, para que al rato no se esté también como en Guaymas, Empalme y Caborca, donde las disputas entre los grupos delincuenciales ya están al orden del día, con ese tipo de acontecimientos que ya están siendo vistos como “normales”, ante lo recurrente de los mismos, y que es lo que debería evitarse en esta Ciudad del Sol, aunque no se ve cómo.

No en balde es que a lo que se les ha “cargando” el trabajo, es a los peritos del Departamento de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado,a la hora de procesar las escenas de esos crímenes, como el de un sujeto apodado “El Chiquilín” en La Matanza; o el de un individuo al que le dispararon en La Cuatro Olivos; y a un hombre al que rafaguearon desde un auto en movimiento en La Nacameri. ¡Vóitelas!

Razón por la que esta “Capirucha” ya está catalogada como de las localidades más inseguras, y con el peligro de “empíorar”, si es que el militar retirado y metido a jefe policiaco de Landeros Briseño y sussegundones no refuerzan la vigilancia, para que no los sigan sorprendiendo, como hasta ahora lo han hecho, y para prueba está el que ese día no detuvieran a nadie, a pesar de tanta tracatera ocurrida entre las 2 y 4 de la tarde. ¡Ups!

Pide su lugar el Miguel Alemán…Todo hace indicar que la que ya se ha convertido en una petición electoral, es la demanda de municipalizar el Poblado Miguel Alemán, por ser una exigencia que resurge en los tiempos de las pizcas electorales, o en la época de elecciones, como la que tendrá lugar el próximo 6 de junio, de ahí que con ese fin es que por enésima ocasión volvieran a manifestarse ante el Congreso del Estado. ¡Zaz!

Ya que está vez la que “les está dando volantín”, es la diputada del Partido del Trabajo (PT), Magdalena Uribe Peña, mediante una iniciativa que previamente presentara ante la Cámara de Diputados, lo que explica porque ciudadanos que integran el Comité Promotor del Municipio 73 de esa Comisaría, llegarán “con la espada desenvainada” a protestar en ese Poder Legislativo, para que por fin este año se les municipalice.

Y tan alzado andan, que por voz de Jesús Antonio Contreras Hermosillo, que es de los operadores de esa organización independentista, advirtieron que en caso de no ser aprobada la propuesta interpuesta por medio de Iribe Peña, según esto acudirían a otras instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que se les tiene en el olvido y vil abandono, con rezagos en todos los ámbitos. ¡Palos!

Aunque por encima de grillas políticas, ciertamente que la también conocida como Calle 12 ya cumple con los requisitos para ser considerada como municipio, si se analiza que en base al Censo de Población y Vivienda 2020, a la fecha ya cuenta con más de 40 mil habitantes, con lo que es más grande que más de 60 municipios que existen hoy en día, donde hay ayuntamientos que tienen 300 moradores. Así la diferencia.

De ahí que se concluya que para que se de esa municipalizada tan añorada desde hace más de 20 años, lo único que falta es voluntad política, para que de ahí pa´l real tengan independencia, autonomía y presupuesto propio, que partiendo del presupuesto anual que opera “Hornosío”, que es de poco más de $3 mil millones de pesos, a ellos les tocarían unos $150 “melone$”, por representar el 6% de su ciudadanía. ¿Cómo ven?

¡Al alza la creación de chambas!…Y el que vaya que ya es una constante, es el avance que ha registrado Sonora, tocante a la generación de nuevos empleos, luego de que por tercer mes consecutivo se colocara en segundo lugar a nivel nacional en el primer trimestre del 2021, después de que en marzo sumara 6 mil 035, por lo que así está la positiva noticia ventilada por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano.

Pues en esos términos están esas buenas cuentas que han reportado en materia laboral, o de puestos de trabajo formales, de acuerdo a las cifras reveladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), eso no obstante y las penurias económicas locales, nacionales y mundiales provocadas por la pandemia por Covid-19, por lo que así está el mérito de Claudia, y el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada. ¡Órale!

Lo anterior como resultado de que han continuado atrayendo trayendo inversiones y con ello más chambas, como lo refleja que en enero se contabilizaran 12 mil 003; en tanto que en febrero se mantuvo el promedio al alza con 11 mil 547, lo que habla del porque se ha seguido destacando a nivel México en ese importante ámbito, que es el motor que permite la reactivación de todo lo que tiene que ver con el rubro económico.

Tan es así que Vidal Ahumada resaltara, que con esas plazas de talacha creadas el mes pasado, la Entidad se ubicó en la cuarta posición en la República Mexicana, después de Quintana Roo, Nuevo León y Baja California, por lo que en esos altos niveles está, y con sobrada razón y justificación, porque sólo en este año ya haber sumado 29 mil 585, y 83 mil 618 en lo que va del sexenio de Pavlovich Arellano. ¡De ese vuelo!

Casi por nada es que el operador de la economía estatal, o Vidal, reconociera que ese logro es producto del esfuerzo del empresariado sonorense, así como de los inversionistas extranjeros y del Gobierno del Estado, a través del “Pacto para que Siga Sonora” impulsado por la “Gober”, y que es lo que ha hecho posible que los efectos de la emergencia sanitaria no se sientan tanto en lo económico, por las penas con pan sentirse menos.

Es real la tercera ola de Covid-19…Tal como se esperaba, la que dicen que ya es toda una realidad, es la tercera ola de contagios de Covid-19, como lo advirtierael titular de Salud, Enrique Clausen, al señalar que lo que es en Estados Unidos y Europa ya han aumentado considerablemente los infectados, lo que podría ocurrir en el Estado en los próximos días, si la gente empieza a relajar las medidas preventivas. ¡Mínimo!

Porque por encima de los procesos de vacunación que se llevan a cabo en la mayoría de los países desarrollados, la cruda realidad es que está habiendo un repunte de casos, y un mal síntoma de ello es el de Chile, en el que aunque usted no lo crea, pero hoy en día están atravesando por una nueva urgencia, al punto de que ya no contaban ni con camas con ventiladores para atender a los enfermos graves. De ese tamaño.

Es por eso del desesperado llamado que hace Clausen Iberri a no bajar la guardia, y por el contrario a continuar dando la batalla contra el coronavirus, mínimamente manteniendo las acciones ya por todos conocidas, como las del uso del cubreboca, así como el guardar la sana distancia, utilizar gel antibacterial y el lavado frecuente de manos, entre otras, con la finalidad de no contaminarse con ese virus que no se ha ido.

Y es que en lo que corresponde a la región sonorense, y a partirde los cálculos que desde ya se hacen, sería hasta fin del presente mes de abril cuando se sabría si por estos lares llegaría esa oleada, y es que hasta entonces afloraría que tanto se cuidó la gente en la pasada Semana Santa, por ser el periodo de 15 días en que encubaría el citado bicho para empezar con la sintomatología, en lo que serían los nuevos pacientes. ¡Ñácas!

Sin embargo lo único ciertoes que derivado del último saldo ventilado, ya se acumulaban más de 71 mil 100 envirulados; superándose las 6 mil 100 defunciones, y se seguía contando, por aquello de que todavía es un mínimo porcentaje de la población a la que se ha inmunizado, porque ni siquiera al personal de salud lo han vacunado en su totalidad, como lo exhibe el que nuevamente ayer se manifestaran por ese motivo. Así el dato.

