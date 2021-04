Tiene eco gestión de la “Gober”

Vive para contarla ex diputado

Roban animales en el Ecológico

Aflora una candidata ciudadana

Tiene eco gestión de la “Gober”…La que no esperó mucho por la positiva respuesta, en su enésima gestión para que la Federación formalice el convenio para el subsidio eléctrico de verano en beneficio de los sonorenses, es lagobernadora Claudia Pavlovich Arellano, luego de los oficios que les enviara a los titulares de la Secretaría de Hacienda y CFE, Arturo Herrera y Manuel Bartlett, respectivamente. ¡De ese pelo!

Toda vez que ayer mismo, lo que es “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, en el marco de su conferencia de prensa mañanera le mandó a decir a Claudia que ya ni se preocupara, por esa subsidiada ya estar más que “amarrada” y aprobada, para que entre en vigor en los tiempos programados, como es en los primeros días del venidero mes de mayo, y con duración hasta el 31 de octubre del presente año. ¡Así el dato!

En lo que es una aprobación con la que AMLO le estaría cumpliendo a la “Gober” la promesa que le hiciera en su pasada visita al Estado, cuando de viva voz le solicitara ese apoyo para evitar que las altas e infernales temperaturas que se registran por esos lares, impacten la economía de la ciudadanía, vía los abultados recibos que les llegan de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al disparárseles el consumo de “luz”. ¡Zaz!

Eso luego de que López Obrador le está dando su palabra a Pavlovich Arellano, de que al igual como en los años 2109 y 2020, de nueva cuenta los 72 municipios de la Entidad contarán con la famosa tarifa preferencial llamada 1F, que es más barata que las domésticas 1A, 1B, 1C, 1D y 1E que les cobran normalmente, en lo que es una consideración en la cobranza que también tendrán otros Estados de la zona Noroeste. ¡Ese es el plan!

Aunque la pregunta que siempre todo mundo se hace, es el que porque no emiten un decreto para que ese descuento ya sea en automático, o por “de faol”, en vez de que cada año se haga el mismo trámite burocrático, por suponerse que el calorón no va a cambiar de una temporada para otra, sino todo lo contrario, y para muestra está que lo que es en “Hornosío” el pasado 4 de abril ya se tuvo el primer récord con 42 grados.

Ante lo que está de más el apuntillar que lo que es en la región sonorense las “refrís” no son un lujo, sino más bien una necesidad, y durante la actual pandemia de Covid-19 lo han sido más, por la población mayormente estar resguardada en sus hogares, lo que los ha orillado a hacer un mayor uso de la energía eléctrica, de ahí que para muchos usuarios las facturaciones se han vuelto casi impagables, por estar carísima. ¡Tómala!

Y para quien dude lo anterior, basta resaltar que ese acuerdo logrado por la Mandataria Estatal, representa el equivalente a un importe estimado en $601 millones 327 mil 179 pesos, que en conjunto dejarán de desembolsar los ciudadanos, por ser lo que les condonará el gobierno federal en ese lapso de cinco meses, que es cuando parce que aquí “están tirando con lumbre”, al punto de que no se puede salir ni a las calles.

Es por eso que más que verse como un favor presidencial, lo que debería de promoverse es que se legisle al respecto, para que ya quede estipulada esa descontada eléctrica, y así no estar a expensas del capricho del “Presi” en turno, porque capaz y que en una de esas y “se le hinchan los que les cuento”, y ya no lo aprueba por politiquerías, y entonces sí estaría condenando a las mayorías a una “deshingratada”. ¡Mínimo!

Aunado a que también pretenden, que una vez más los clientes de Alto Consumo (DAC) que facturan hasta mil 200 Kilowatts hora mensuales, se les respalde con su tarifario de origen, para hacer pagadero el recibo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vive para contarla ex diputado…Quien sí que vivió para contarla, es el ex diputado local del PRI, Samuel Moreno Terán, luego de que la tarde del pasado lunes se volcara en una Jeep Comander que tripulaba, a la altura del kilómetro 5 de la carretera San Pedro a Ures, resultando con heridas de consideración, de ahí que fuera trasladado al Hospital San José, donde lo canalizaron al área de Terapia Intensiva. ¡De ese vuelo!

Así de impactante estuvo el accidente en que se viera involucrado Moreno Terán, y cuyas causas se desconocen, cuando según esto se dirigía sin acompañantes a una hacienda de su propiedad, ubicada en Molino de Camou, y es que de acuerdo a lo que trascendiera en las redes sociales, se le transportó de manera inconsciente a recibir a atención médica, eso al presentar heridas en diferentes partes del cuerpo. ¡Glúp!

Y es que por las condiciones en que quedó el vehículo todo terreno que conducía el ex legislador priísta, que se apreciaba destrozado, es que suponen que lo que pudo haberlo salvado es que llevaba colocado el cinturón de seguridad, porque de lo contrario quién sabe qué habría pasado, y es que sí bien lo reportaban delicado, pero ya fuera de peligro y estable, a pesar de lo aparatoso del percance vial. ¡Qué tal!

De ahí que las muestras de solidaridad y los buenos deseos por la pronta recuperación del también conocido “Samy” Terán no se hicieran esperar, por ser un político en medio receso que cuenta con el aprecio de las bases, como se dice en la grilla, y quien por cierto recientemente apareciera en un video expresándole su respaldo al candidato a la gubernatura de la Alianza Va por Sonora, Ernesto “Borrego” Gándara Camou.

Razón por la cual del interés que había, por saber de la evolución que presentaba el cuadro de salud de Moreno Terán, que se espera que sea con tendencia a mejorar, por tener a su favor que es una persona a la que se le identifica con mucha fortaleza, a partir de que se le conoce que lleva una vida sana y apegado a la familia, que vaya que en estos momentos, sí que serán su mejor medicina. ¡Ese es el sentir que hay!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Roban animales en el Ecológico…Vaya que lo que se temía ya está pasando, de que ya solo faltaba que en el Centro Ecológico de Sonora (CES) comenzaran a robarse hasta los animales, después de la serie de atracos de los que han sido blanco, al grado de que ya los habían dejado hasta sin cerco perimetral, y es que esta vez los ladrones se llevaron un lémur cola anillada, que es una especie parecida al mapache. ¡Pácatelas!

Por lo que así está de increíble, pero cierto, lo que ya está ocurriendo en el Ecológico, ante la incompetencia de su director, Francisco Molina Ruibal, por de otra forma no explicarse el que una vez más no se hubieran dado ni cuenta, del cómo es que ahora “les volaran” el citado animal, y es que detectaron ese robo con violencia hasta en la mañana del lunes, a las 6:00 horas, cuando realizaban un recorrido de inspección.

Ya que en base al reporte que hiciera el encargado de seguridad, o mejor dicho de inseguridad, es que al checar las áreas donde se encuentra el animalero de esa reserva ecológica, es cuando descubrieron que había daños en una de las jaulas, pero sin que previamente escucharan ni vieran nada anormal, cuando por intuición se deduce que cuando menos deberían de implementar una estrategia de rondines para “echar mucho ojo”.

Pero tal parece que Luis Francisco y sus malas compañías, o “veladuermes”, simplemente no han aprendido la lección, a pesar de lo que ya les ha pasado con anterioridad, por la forma en que “los cacos” los han “traído de encargo”, por ya estarse llegando al extremo en que les están robando lo que es su misión principal, como es el cuidar a las especies que tienen bajo su resguardo, y que es por lo que les pagan, y demasiado bien.

No en balde es que ya exista el sentir, de que pudieran estar cometiendo alguna negligencia, por no cumplir con su más mínima responsabilidad y obligación; a la par de que también se exponen a que los defensores del reino animal se los vayan a reclamar, y no es para menos, por ser más que evidente la indolencia en la que han estado incurriendo, por no poder llamárseles de otra forma a esos descuidos. ¡Eso dicen!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aflora una candidata ciudadana…Y entre “la bola” de candidatos que hay hoy en día, de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, la que dan cuenta que sí que es un perfil ciudadano de a deveras, o de esos que no están politizados, o muy engrillados, es la aspirante a la diputación local por el distrito 8 electoral de Hermosillo, por la alianza Va Por Sonora, aunque postulada por el PAN, Lizeth Castro Padilla. ¡Órale!

Al trascender que lo que es Lizeth Guadalupe no llega como una improvisada, o a ver que agarra, sino a aportar lo que ya ha hecho en el campo de la actividad social y comunitaria, por medio de la fundación llamada De Mano a Mano, que creara desde hace cuatro años, y que es con la que quiere “echarles la mano” a los hermosillenses de esa jurisdicción distrital, localizada al Norponiente de esta Capital. Ni más ni menos.

Porque en contraste con los otros “candidotes” con los que estará compitiendo, entre ellos los ya muy aplaudidos de Jacobo Mendoza de Morena; y el cabecilla del sindicato del Ayuntamiento naranjero, Salvador Díaz, que ahora busca otro “hue$o” con las siglas del partido Movimiento Ciudadano, lo que es a Castro Padilla se le percibe con ideas nuevas, lo que podrían hacer la diferencia entre el electorado. De ese tamaño.

Aunado a que a la abanderada aliancista ha dado muestras de tener un sentido común muy desarrollado, producto que trae una vena política, pero de la buena, por su padre en el pasado haber sido alcalde de Huatabampo, pero en su caso por haberse enfocado al trabajo empresarial, lo que ha complementado la actividad en la comunidad, con las donaciones de Cemex, donde se formara profesionalmente.¿Cómo ven?

Casi por nada es que dan por descontado, que será una competencia de pronóstico reservado, por la también consultora de Castro representar la novedad, en cuanto a propuestas para mejorar el entorno de las colonias, comparado con los gallos ya muy jugados y desgastados de Jacobo y “El Chava” Díaz, en lo que será una misión electoral para reemplazar a una diputada que ha sido una nulidad, como es Miroslava Luján López.

