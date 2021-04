Rebasa violencia a alcaldes

Causan bloqueos tragedias

Harán tarea en las “Prepas”

Sigue la burla del Caso ABC

Rebasa violencia a alcaldes…Y el que sí que ha ido demal en “píor”, es el creciente clima de violencia en Obregón y Guaymas, y más después de que a los alcaldes de ambas municipalidades les dieran pa´tras en su intención de contender por la reelección, luego del fracaso que han sido en materia de seguridad, y todas las demás, como son los casos de Sergio Pablo Mariscal y Sara Valle Dessens. ¡De ese pelo!

Pero para quien dude de lo anterior, ahí tienen que en Cajeme se vivió un auténtico “Domingo Rojo”, con un saldo de cinco muertos en diferentes hechos, uno enun enfrentamiento armado en el ejido conocido como Campo 5, donde hubo un hombre muerto y daños materiales en varios vehículos, entre ellos una patrulla de Seguridad Pública, que al ser baleada terminara volcada en una canal. ¡Pácatelas!

Aunque por su eso fuera poco una hora y media más tarde de ese mismo “dormingo”, como a las 18:30 horas, un policía municipal motorizado identificado como Roberto G. S. fue “levantado” por delincuentes que lo interceptaron frente a la unidad deportiva Náinari, como se comprobara mediante cámaras de videovigilancia del C5i, en las que se observa cómo es subido a la fuerza a una camioneta CRV y huyen. ¡Vóitelas!

Sin embargo lo más grave del caso es que eso no es todo, al igual trascender que otro elemento policiaco de la misma corporación estuvo también a punto de ser privado de su libertad sobre las céntricas calles Cinco de Febrero, entre Allende e Hidalgo, no obstante logró escapar tras enfrentar a golpes a los delincuentes, por lo que así ya están los atentados contra los guardianes del orden, o más bien del desorden. ¡Tómala!

No en balde es que a través de las redes sociales aflorara que los jefes policiales incluso ya exhortaron a los uniformados a no circular solos, sino que por el contrario realicen los operativos siempre acompañados, para evitar que por el estilo los vayan a “desaparecer”, por lo que a ese grado es que está claro que Alvarado Mariscales y sus malos operadores ya perdieron la batalla contra el hampa en todas sus modalidades. ¡Ups!

Y en las mismas está Valle Dessens, en cuanto al fiasco que ya resultado en ese ámbito, y para evidencia de lo anterior está que el mismo día rafaguearon la comandancia del ejido La Misa, localizado en el valle guaymense, quedando herido el agente Isabel R., quien por cierto ya ha sobrevivido a otros ataques, lo que habla de que así es como ya los traen en la mira, y con todo el sello del crimen organizado. De ese tamaño.

Por lo que sí que ya son palabras mayores lo que está ocurriendo en esos municipios, que son desgobernados por administraciones morenistas, porque lo que es en el territorio cajemense, ya sumaban 25 asesinatos en lo que va del mes de abril, más los que se acumularan ayer, y eso que aún no se llega ni a la quincena, pero “pos” así está el incremento que han experimentado esas mataderas, que están al orden del día. ¡Mínimo!

Ciertamente que por todos lados les están pegando a los morenos en ese terreno de los hechos de alto impacto, ante la nulidad que ha sido el Gobierno Federal con su Guardia Nacional, y para prueba está que en Caborca también ha ido al alza esa ola violenta, y una muestra de ello son los 5 cuerpos que recién encontraran sobre la carretera que conecta con Sonoyta, y hasta con el tiro de gracia y unos narcomensajes. ¡Ñácas!

Casi por nada es que el “Presimun” caborquense, Librado Macías, considera que se trata de una verdadera guerra entre los diferentes grupos delincuenciales, por el control de esas plazas. Así la percepción.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Causan bloqueos tragedias…Quienes en el pecado han estado llevando la fatídica consecuencia, son los yaquis que impunemente han seguido tomando por asalto a los usuarios de la carretera de Cuatro Carriles, en el tramo entre Vícam y Loma de Guamúchil, luego de que el domingo muriera arrollado otro de sus integrantes, mientras exigía dinero por dejar pasar por la primera comunidad. ¿Cómoven?

Toda vez que en esta ocasión el sujeto en cuestión que demandaba una cuota por cruzar el mencionado bloqueo carretero, que es uno de los cuatro que mantienen en ese sector de esa zona étnica, por la que atraviesa la rúa Federal México 15, fuera atropellado por un camión de carga pesada, y es que además esa extor$ión todavía la hacen de manera improvisada, o “a la brava”, para tratar de “ganarse” entre ellos mismos.

Porque como de ver dar gana$, es que a la fecha ya han montado varios retene$ de cobro, ode robo, ante la indiferencia de la Federación, que los ha dejado hacer y deshacer con los viajeros y transportistas que, “a fuercitas” tienen que circular por sus terrenos, eso con el pretexto de que continúan sin cumplirles sus añejas demandas, pero haciendo pagar a justos por pecadores, y no a la gestión gubernamental de la llamada 4T.

Y es que hoy en día ya no sólo están los que les cobran $50 pesos a los vehículos particulares, y $100 a los camiones, en lo que es a la entrada y salida de Vícam, sino que de pilón antes de esos puntos están otros que se les adelantan con la amenaza de que “con lo que quieran cooperar”, pero bloqueando el camino con una cuerda, para que “te pares o te pares”, por lo que así está esa e$quilmada en serie y en serio. ¡Palos!

De ahí por qué cuando se registran esas tragedias, lejos de que las mayorías se solidaricen con los miembros de esa etnia, el repudio no se hace esperar, por el efecto contrario que han logrado con esas asaltadas en despoblado, y es que han llegado al extremo de golpear a quienes no les han querido pagar, lo que viene a explicar por quéya son varios los que les han echado el trailer encima, y no es para menos. Así el sentir.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Harán tarea en las “Prepas”…Y como con todo y la pandemia, pero la enseñanza no se para, es que ayer ya se anunciara lo que es la convocatoria para el registro de aspirantes a ingresar a los planteles públicos de educación media superior, es decir, las “Prepas”, eso por voz del propio secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, para lo que será el ciclo escolar 2021-2022. A ese nivel la tarea.

Es por lo que Guerrero González en pleno “San Lunes” diera detalles, en torno a dicho proceso, al adelantar que desde ya lo que son las madres, padres y tutores, pueden consultar en el portal www.prepasonora.gob.mx de la SEC, lo que es el cuadernillo de Orientación Educativa, el cual contiene la información sobre los subsistemas como el del Cobach, Cecytes y Conalep, la ubicación de sus escuelas y su oferta educativa.

De tal forma que en base a lo adelantado por José Víctor, el periodo de esas registradas será del 25 de junio, al 15 de julio de 2021, y en el sitio virtual antescitado, el cual deberá realizarse desde una computadora con acceso a internet, y no mediante dispositivos móviles, para que puedan concretarlo, y con la instrucción de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, de garantizarles un espacio a los estudiantes secundarianos.

No obstante y derivado de las condiciones actuales propiciadas por la epidemia de Covid-19, es que Guerrero González precisara que nuevamente no aplicarán un examen presencial, como se realizó antes del 2020, de ahí que una vez más determinaran hacer la asignación con base al mérito académico de los alumnos, tal como fuera el año pasado, con la finalidad de prevenir contagios de esa letal enfermedad. De ese vuelo.

Eso significa que la inscripción será a partir de las calificaciones del estudiantado, para lo cual harán una lista de prelación, considerando el promedio general que obtuvieron en el nivel de Secundaria, para que de esa maneraal momento de apuntarse puedan seleccionar los centros escolares en orden de su preferencia, pero tomando en cuenta los lugares que haya disponibles, con respecto a la opciónque elijan.Esa es la intención.

Así estará esa modalidad de asignaciones que llevarán a cabo el 23 de julio, y ante un Notario para que todo sea claro y transparente, y que de fe de la legalidad de la misma, y además con representantes de instancias como la Contraloría del Estado; y hasta el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI); sin faltar la Asociación Estatal de Padres de Familia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Sigue la burla! del Caso ABC…A los que les ha salido barato el lucrar con la tragedia de la Guardería ABC, ocurrida en el 2009 en la Capital hermosillense, con un saldo de 49 muertos y casi un centenar de lesionados, la mayoría de por vida, es a algunos de los funcionarios que han incurrido en actos de corrupción, en lo que ha sido la atención médica que “a estirones y jalones” les han brindado. ¡Glúp!!

Y un mal ejemplo de esas raterías es la ahora inhabilitada ex administradora del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (Caice), Marcela Fimbres Ibarra, que es un área que creara Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para ofrecerles un servicio médico especializado a las víctimas, pero en la práctica ocurrió todo lo contrario, pero aún así nomás la inhabilitaron por 12 años para ocupar cargos.

Aún y cuando quedara más que demostrado, que tres familiares de Fimbres Ibarra cobraron unas millonadas como proveedores de servicios en el tiempo en el que estuvo como responsable, o más bien irresponsable, de las finanzas de ese saqueado organismo, de ahí que consideren una burla el que únicamente le aplicaran una “congelada” como vividora pública para que ya no siguiera robando disfrazadamente.¡Increíble, pero cierto!

Es por eso que a más de una década de esa tragedia que consternara a todo México y el mundo entero, los papás de los infantes siniestrados ya no crean en las tantas promesas de justicia que les han hecho, porque ni demostrándose eso abusos como en el que incurriera la ganona de Marcela proceden en consecuencia, al limitarse a inhabilitarla, en vez de actuar penalmente para buscar la reparación del daño y lo fraudeado.

Si se toma en cuenta que esa leperada la dejaron a nivel de “negligencia administrativa”, de ahí que no procedieran las exigencias para que se le aplicará todo el peso de la ley, como tampoco lo harán con otros “que están en capilla”. Ni más ni menos.

