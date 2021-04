¡Alarma violencia intrafamiliar!

Pone “Gober” “dedo en la llaga”

Resulta un “ra$trillo” ex Tesorero

Sigue haciendo historia alcaldesa

Alarma violencia intrafamiliar…Y el que acaba de confirmar lo que ya es toda una cruda realidad, del cómoes que se ha disparado la violencia intrafamiliar en Sonora en todas sus manifestaciones, es el vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad estatal, Marco Paz Pellat, al revelar que en los últimos tres años ha registrado un crecimiento exponencial que ya está como para alarmar “al más pintado”. De ese pelo.

Eso al Paz Pellat ventilar que tan solo del 2019 al 2020 las denuncias por casos de agresiones en el núcleo de la familia aumentaron en un 52%, es decir, más de la mitad; y en lo referente al caso específico de Hermosillo subió al 83%, siendo los tipos de acciones violentas de mayor incidencia las que tienen que ver con las de índole física, emocional, psicológica, sexual, económica, y patrimonial, entre las principales. ¡Pácatelas!

Pero por si eso fuera poco lo que consideran igual de grave, es que esos violentos sucesos estén ocurriendo en las casas, cuando se supondría que debería ser el lugar más seguro para la ciudadanía, especialmente para las mujeres, niños y adultos mayores, sin embargo, y de acuerdo a esas cifras que afloraran, en la práctica está sucediendo todo lo contrario, y para muestra están esos números que no mienten. Ni más ni menos.

Y encima de eso todavía sospechan que esas violentadas pudieran estarse dando en dos sentidos, como es el físico y sexual, a partir de los reportes públicos, o las llamadas de auxilio que se han hecho, y que mayormente se han exhibido a través de las redes sociales, por ser uno de los indicadores que ha ido al alza, pero sin que hasta ahora se haya contrarrestado con programas preventivos. Así lo que falta por hacer.

No en balde es que Marco apuntillara, que las autoridades deberían precisar el género, las edades y condiciones de quienes están siendo víctimas en sus hogares, en aras de poder desarrollar programas focalizados y efectivos de prevención oportuna, con todo y que es una sugerencia con la que parecería que estuviera “escupiendo pa´rriba”, por intuirse que para eso están ellos. ¿Qué no?

Aunque por encima de que entre las diferentes instancias como siempre “se tiren la bolita”, ahora en cuanto esa problemática, incluida en la que está Paz, dizque porque hace falta mayor información para ubicar el contexto en el que se presentan esos hechos violentos, lo cierto es que se continúa visibilizando que adolecen de una coordinación, al cada quien andar por su lado, y “viendo la paja en el ojo ajeno”. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pone “Gober” “dedo en la llaga”…Derivado del cómo se han tardado, la que ya mandó a decir que le apuren con la vacunada contra el coronavirus al resto del personal de salud que falta, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al ser la propuesta que ayer hiciera en la reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que presidió junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez.

Porqueasí es como Claudia “pusiera el dedo en la llaga”, a solicitar priorizar lo que es la vacunación a toda la plantilla laboral de ese saludable sector, una vez que ya se le aplicara a los que están en la primera línea de batalla contra esa enfermedad, como parte del esquema que opera desde hace varias semanas, por lo que así estuvo la postura que expresara, y que es el sentir del resto de los mandatarios estatales del País. ¡Zaz!

Y como para que quedar más claro es que Pavlovich Arellano manifestara con todas sus letras que: “Creo que la línea es muy endeble entre la primera y segunda línea de los trabajadores de la salud; creo que es muy importante que se haga una valoración clara, pero no podemos dejar a esta gente por fuera, que además ha dado todo en esta época de la pandemia y han estado ahí en el primero, segundo frente, pero han estado”.

En lo que es un posicionamiento que también escuchara el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ya que igual estaba enlazado virtualmente; y de la misma forma la jefa de gobierno de la Ciudad de México; y por supuesto que los gobernadores de las Entidades, sumado a funcionarios federales, tocante a que ya es hora de que ese biológico también se les suministre a los miembros de los hospitales públicos y privados. ¡Mínimo!

Aún así y para quien dude de lo anterior, es que la “Gober” pusiera como ejemplo lo que detectara al recorrer uno de los puntos donde vacunaban, como es que una enfermera que la aplicaba y que tiene contacto con cientos de personas, hasta el momento no ha sido vacunada, con todo y lo incongruente que parezca, de ahí que resaltara la importancia de que no se les siga dejando fuera, por cómo están expuestos a contagiarse.

Casi por nada es que externara estar muy preocupada, por todavía las mayorías no ser inmunizadas, al señalar que tan solo en Sonora se han “puesto” 276 mil, equivalentes a nomás el 12% de la población, y si eso pasa en el resto de México, es por lo que advirtiera que sí pudiera “pegar muy fuerte” una tercera ola. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resulta un “ra$trillo” ex Tesorero…Quien resultó todo un “ra$trillo”, o raterillo, es el ex Tesorero Municipal de Empalme, Lázaro Carlos Arvayo Ángulo, al grado de que ya le ejecutaron una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), por el delito de de$vío de recursos públicos. ¡Tómala!

De ahí que por esas corruptela$, es que Arvayo Ángulo fuera puesto a disposición del Juez para que rinda cuentas claras, por esas raterías que le imputan, luego de que estando en ese “hue$o”en el Ayuntamiento empalmense, desviara los dineros municipales a través de una serie de transferencias electrónicas, las cuales no tenían soporte documental, legal o contable alguno, pero sin que dieran a conocer el monto. ¡Ups!

Pues en base a las pesquisas que hicieran, para proceder a “entambarlo”, o detenerlo, se comprobó que el también ex dirigente del Partido del Trabajo (PT) realizótran$a…ccione$ desde su oficina, para cuyas leperadas utilizó un token bancario que era exclusivo de él, en “su calidad” de funcionario, para de esa forma traspasarle “lana” del erario a la cuenta personal de su esposa y cómplice. ¡Órale!

O séase que así estuvo la corrupción que le achacan a Lázaro Carlos y por la que ahora podría enfrentar una pena de seis meses a doce años de prisión; así como una posible inhabilitación de seis meses a doce años, para ejercer un empleo, cargo o comisión pública; pero sin dejar de lado lo que sería la reparación del daño, a fin de que “devuelva las entrada$”, o más buen lo robado, una vez que terminen de procesarlo. ¡Ouch!

No obstante y para quien dude que Arvayo salió “un pájaro de cuenta”, es que igualmente aflorara que a la par tiene pendientes otros procesos penales ante la misma FAS, y a los que ya les están dando el respectivo curso legal, para que no queden impunes esas machincuepas financieras que manejan que cometiera, y por las cuales desde ya está quedando “quemado” de por vida, y no es para menos. De ese tamaño.

En lo que son unas raterías que confirman que la mayoría de los políticos son de los mismos, al margen de los colores partidistas que representan, o con los que se camuflajean. Ese es el sentir que hay.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue haciendo historia alcaldesa…A como la pongan, pero la que sí que ha seguido haciendo historia, a la hora de continuar rescatando los servicios públicos, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, quien por cierto ayer ya pidió licencia para buscar la reelección, y para seña está el que esta vez le entregara una clínica móvil al Centro de Atención Canina y Felina (CACF), para mejorar las jornadas de esterilización.

Ya que por primera vez el CACF contará con una unidad para acercar su atención de una manera más óptima a las colonias, y en la que invirtieron $2 millones 116 mil pesos, producto de las contribuciones de los ciudadanos, lo que es un reflejo de que están haciendo un buen uso de los impuestos, como para estar modernizando esa área, como nunca ante lo habían hecho, por lo que así está esa positiva diferencia.

De ahí que Célida Teresa resaltara, que es un buen comienzo el que están teniendo en ese departamento que promueve la sanidad animal, vía ese equipamiento, ya que al contar con quirófano y toda la cosa, permitirá duplicar las labores que cada fin de semana hacen en los barrios hermosillenses, consistentes en cirugías, vacunación antirrábica, así como baños garrapaticidas y la mayoría de lo que necesitan los perros y gatos.

Es por lo que hacen saber que quien también andaba que no se la creía, es el director del CACF, Jorge Zepeda Redondo, por ser un vehículo que les facilitará la talacha en las campañas que promueven, tanto en la zona urbana, como rural de la Capital, las cuales tienen lugar cada semana, y que promocionan por la página de Facebook del Centro de Atención Canina y Felina, para dar a conocer en que colonia van a estar.Así el dato.

Aún así dan cuenta que ojalá y que esa equipada le sirva de incentivo a Zepeda Redondo, para que “se aplique al cien”, por ya tener una bien ganada mala fama de que no atienden todos los reportes ciudadanos, sobre todo cuando se trata de perros callejeros y que en manada representan un peligro, y como ejemplo de eso ponen a los vecinos de Los Encinos, Etapa I, a los que recientemente ignoraron, al no acudir a su llamado de auxilio.

Correo electrónico: [email protected]