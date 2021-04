¡Crisis de violencia de género!

Hay de todo en la vacunación

Resurge incidencia del Covid

Divide el carril de una ciclovía

¡Crisis de violencia de género!…Y los que todo apunta a que pudieran “poner el grito en el cielo”, son los diferentes colectivos feministas defensores de la mujer, derivado del cómo en los últimos días se ha recrudecido la violencia contra ese género, como con el hallazgo del cuerpo calcinado de Andrea Carolina Osuna Gil, en libramiento Guaymas-Empalme, quien estaba desaparecida desde el pasado 18 de marzo. ¡Ups!

Toda vez que la víctima, de 37 años de edad, y quien era secretaria del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (Cbtis) No 40 del puerto guaymense, desapareció la noche en que acudió a visitar a su novio de nombre Heriberto, a quien le llevaba menudo para cenar, y el que después de ser detenido el pasado sábado terminó por confesar el feminicidio, cuyos restos óseos fueron encontrados ese mismo día.

Y es que la familia de Andrea exigió el arresto de Heriberto “N”, por ser el principal sospechoso de ese ahora esclarecido asesinato, y es que de acuerdo a las versiones que afloraran, el día en que la dieran por perdida el hombre tenía marcas de agresiones en su cara y brazos, aunado a que tras siete años de relación, conocían los antecedentes de violencia física y psicológica a la que la sometía, pero sin que nunca lo denunciara.

Es por lo que se trata de un sonado caso que consternará a la comunidad porteña, por el desenlace fatal que tuviera, luego de que el fin de semana fuera encontrada sin vida, después de semanas de búsqueda, de ahí que todo mundo lamentara su trágico deceso, y no es para menos, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estadoconfirmara que los vestigios humanos hallados en el kilómetro 2+500 correspondían a su persona.

Y si a eso se le suma que el pasado martes en Obregón también desaparecieron dos hermanas residentes de la localidad de Quetchehueca, como son Bianca Anahí y Brianda Aderly Mendoza Armendáriz, de 28 y 19 años de edad, la primera de ellas enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cajeme, de quienes no se volvió a saber nada, después de acudir a comer a un restaurante obregonense. ¡De ese pelo!

Razón por la cual es que incluso los operadores del IMSS Sonora, del que es delegado Jesús Edgardo Zitle García, ya emitieron un comunicado oficial para solicitarle a las autoridades profundizar en las investigaciones y dar con el paradero de Bianca Anahí, luego de que pareciera que “se la hubiera tragado la tierra” junto a su consanguínea, lo que resulta por demás extraño, por ser una madre y empleada responsable.

Pues el último mensaje que recibieron de ellas, es el que le enviaran a su abuela, en el que le comunicaban que acudirían a un comedero, ubicado sobre el bulevar CTM, entre calles 5 de Febrero y Jalisco, y que de ahí la mayor de ellas recibiría una cantidad de dinero, para lo que se trasladarían en su automóvil Nissan Sentra, modelo 2006, no obstante ya después de eso no tuvieron más contacto con ellas. ¡Vóitelas!

A ese punto está la preocupación por esa rara desaparición y temiéndose lo “píor”, por cómo están las cosas, de ahí la sensibilidad que está exhibiendo Zitle García, para que se refuercen las indagaciones, aún y cuando Bianca se esfumó no estando en funciones, como tampoco en comisiones, de las labores que desempeñaba en el Hospital General Regional No. 1 de Obregón, por lo que así están en ascuas sus más allegados ¡Zaz!

Aunque ciertamente que ya todo puede esperarse, y para prueba está que en la Playa del Sol, al sur de Empalme, acaban de hallar dentro de un tambo el cuerpo de mujer, como de unos 35 años de edad, con signos de tortura y presentando varios impactos de bala, pero que aún no había sido identificada. ¡Pácatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hay de todo en la vacunación…En el que sí que ha habido de todo como en botica, es en el proceso de vacunación contra el Covid-19, y para muestra está que el fin de semana se viralizara un video en redes sociales, donde una voluntaria simula vacunar con una jeringa vacía a un adulto mayor en la Ciudad de México, ante lo que ya el “Pejidente”, Manuel López Obrador, salió con que pudiera tratarse de un “montaje”.

Aún y cuando son simulaciones que ya no son aisladas, sino más bien reiteradas, y para seña está que en Obregón recién sucedió algo similar, aunque aquí el delegado de Bienestar Social, Jorge Taddei, la disfrazó, o justificó mejor, al manejar que el enfermero voluntario que falsamente la aplicó, al inyectar puro aire, supuestamente lo hizo porque ya estaba muy cansado, por lo que cuántas veces no lo habrán hecho así.

De ahí que a cómo han estado esas insaludables vacunadas, es que los viejitos deberán de ponerse “muy ojo de chícharo”, en lo que será el inicio de esas inmunizaciones que en Hermosillo arrancarán hoy martes, para los que rebasan los 60 añales, las cuales tendrán lugar en 36 centros programados para ese efecto, y así proteger a unos 80 mil miembros de ese sector que es el de mayor riesgo de contraer esa enfermedad.

Así que para empezar dan cuenta que ya fueron distribuidas 67 mil 800 dosis de la farmacéutica AstraZeneca, que es la que requiere de dos dosis, a diferencia de la Cansino que es china, pero de la sólo se necesita una para quedar con la protección contra ese letal virus, por lo que así está el albur, del cómo les pueda ir a los que desde este día harán fila para ser pinchados, al igual como ya se ha hecho en otros municipios sonorenses.

Es por eso que desde ¡hoy!, ¡hoy! atenderán a los adultos de 75 años en adelante; mañana miércoles a los de 70 a 74 años; el jueves a los de 65 a 69; y el viernes a los de 60 a 64 años, en los puestos quemontarán en el área urbana y rural, así como en Bahía Kino, de 8 de mañana a 6 de la tarde, en un lapso de cuatro días, que es en lo que tienen contemplado concluir esa campaña. Ese es el reto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resurge incidencia de Covid-19…Ahora sí que después de la pachanga vacacional, ya se está presentando una tendencia al alza de casos de coronavirus en cinco municipios, según el último saldo arrojado por el Mapa Sonora Anticipa, de ahí que el secretario de Salud, Enrique Clausen, esté haciendo un llamado a reducir la movilidad poblacional, por ya haber una positividad del 29%. De ese vuelo.

Tan es así que Hermosillo y Guaymas están en un latente peligro de retroceder en la semaforización, al encontrarse a 3 y 2 puntos, respectivamente, de pasar de color amarillo a naranja; mientras que lo que es Empalme, Huatabampo, Navojoa y Cananea, igual están “empíorando”, en cuanto a contagiosidad; en tanto que lo que es el Estado a duras penas se ha mantenido en coloración amarillenta. Ni más ni menos.

Lo que lleva a explicarpor quéya adelantaran que en lo que es la actual Semana de Pascua, después de que pasara la Semana Santa, o de asueto, continuarán con los filtros sanitarios en los puntos turísticos, donde seguirán pidiéndole a la ciudadanía la prueba negativa a ese bicho para ingresar a esos lugares, como parte de una estrategia para evitar la propagación y detectar envirulados que sin saberlo pretendan ir de “pasello”.

Con lo que queda más que claro, por qué han insistido en los reiterados exhortosa no confiarse, ni mucho menos bajar la guardia, en tanto las mayorías no hayan recibido las vacunas, y ni aún así, por estar comprobado que no son 100% efectivas, porque hay quienes ya se han infectado aún teniéndola, lo que lleva a explicar el porque no dan por descartada la tan anunciada tercera ola de contagiados. ¡Mínimo!

O séase que eso habla de que es una pandemia que nunca ha dejado de estar grave, sino que únicamente ha tenido curvas de altas y bajas, pero sin pasar por alto que en cuanto haya más vacunados, lo que es la peligrosidad tenderá a reducirse, pero por lo pronto aún hay de las llamadas Zonas Cero, que son las colonias de más contagio, como las del Palo Verde, Sahuaro, Renacimiento, San Diego y Puerta Real de esta Capital.

No obstante y que de los 2 mil 400 exámenes rápidos que la Comuna les practicara a los vacacionistas que asistieron a algún centro de recreo, nomás 33 dieron positivo, en base a lo revelado por el coordinador de Brigadas de Vida, Alberto Hernández Taddei, lo que no deja de ser un dato muy alentador, como resultado de esa acción preventiva que promoviera la alcaldesa, Célida López Cárdenas. ¿Cómo la ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Divide el carril de una ciclovía…Como todo cambio, la que sí que ha venido a dividir a Hermosillo, es la ciclovía que recientemente construyeran sobre la céntrica y transitada calle Rosales, y que en parte consistiera en una especie de topes de concreto, que han provocado toda clase de opiniones, y más después de que varios autos ya han resultado dañados, al quedarse embancados, lo que se ha vuelto viral en la red social.

Casi por nada es que la controversia no se haya hecho esperar, ante esa medida tan drástica implementada por el Ayuntamiento, vía el Instituto Municipal de Planeación (Implan), donde cobra MaríaPeñúñuri, dizque para garantizar la seguridad de los ciclistas, al argumentar que es la única forma de que respeten su ruta de circulación, pero en contraparte están los que piden que quiten esos pedazos de cemento porque solo estorban.

Más menos así está la polarización por esos topes encementados que de la noche a la mañana instalaran en esa rúa, que es de las principales de esta “Capirucha”, y que están como para causar un accidente, si alguien se despista, y más si en la época de lluvias llega a acumularse agua y no se ven, como sucede con el camellón central que improvisaran sobre la avenida Colosio, para dar acceso a una de las entradas de la Unison. ¡Palos!

De tal suerte que por un lado ya están los “encabritados” que proponen demandas colectivas para obligar a retirarlos, o mínimo el llevar a cabo marchas para presionar a las instancias municipales;y por otro ya surgió el llamado colectivo Cultura Bike, encabezado por Sebastián Gaxiola, quien ayer al mediodía convocó a una manifestación frente al Museo de la Universidad de Sonora para defender sin violencia dicho ciclocarril.

En ese tono están las posiciones encontradas, y las que Peñúñuri Soto tendrán que buscarles un punto de equilibrio, en lugar de dejar que ¡el mundo ruede!, por tan importantes ser los peatones, bicicleteros y la infraestructura que han creado para ellos, que la seguridad que debe haber para el transitar vehicular, que en esa área de la ciudad se ha visto “atorada y afectada, porque si no las accidentadas van a continuar.

Correo electrónico: [email protected]