Seguirán filtros sanitarios en sitios turísticos

La titular de la Coesprisson, Lorena Robles Ruiz, dijo que están ubicados en San Carlos, Puerto Peñasco y Hermosillo

Los filtros sanitarios contra Covid-19 en puntos turísticos continuarán este fin de semana, con la solicitud de prueba negativa al virus para quienes quieran ingresar a dichos centros y serán coordinados por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sonora (Coesprisson) y la Policía Estatal de Seguridad Pública, informó Laura Lorena Robles Ruiz.

La comisionada de Coesprisson explicó que dichos filtros se ubican en San Carlos, Puerto Peñasco y Hermosillo; este último a cargo del Ayuntamiento.

“Con estos filtros se busca evitar que llegue una tercera ola de contagios de COVID-19, por lo que el llamado sigue siendo a quedarse en casa el fin de Semana de Pascua”, advirtió.

Robles Ruiz recordó que las pruebas no deben exceder las 72 horas de expedición, deben ser otorgadas por laboratorios certificados y firmadas por químicos; las personas que no cuenten con esta y sean retornadas del punto, podrán realizarse prueba rápida en la unidad anticipa móvil que estará instalada en cada zona.

“Les estamos pidiendo la prueba negativa ya sea PCR, de Antígenos o de Anticuerpos; las personas que tengan que regresarse, podrán hacerse la prueba en la unidad móvil, sin costo alguno y obtener los resultados en media hora”, precisó.

Mencionó que las medidas aplican tanto para turistas nacionales como extranjeros y se exenta de estas pruebas a quienes comprueben residencia en el lugar de destino con identificación oficial.

Robles Ruiz pidió la colaboración a la población que acuda a dichos lugares turísticos para que tengan a la mano sus pruebas, para que el proceso de acceso sea lo más ágil y fluido posible.

“Estamos trabajando para que los filtros sanitarios sean lo más eficientes posible, aun así se hacen largas filas de carros, no pierdas tu tiempo, no salgas a las playas, evita aglomeraciones, quédate en Casa y disfruta a tu familia”, reiteró