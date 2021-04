Se queda Real Madrid con el clásico

El Real Madrid puso La Liga al rojo vivo luego de vencer 2-1 al Barcelona, en el segundo Clásico de la temporada 2020-21, alzando la mano para luchar por el bicampeonato.

Los Merengues fueron mejores en el Estadio Alfredo di Stéfano, en un cotejo pasado por agua, pero en el que supieron lastimar en contragolpes y a velocidad, para romper la racha sin derrota del Barsa en La Liga, de 19 cotejos, pues no caía desde el 5 de diciembre.

El Madrid, que se quedó con uno menos tras la roja a Casemiro al 89′, sacó la victoria con anotaciones de Benzema, al 14′, y de Toni Kroos, al 28′; por el Barsa descontó Óscar Mingueza, al 60′.

La clave fue la potencia de Vinicius Jr. y el olfato goleador de Karim Benzema, frente a unos blaugrana que batallaron para ser peligrosos, quedándose de nuevo sin gol Lionel Messi, quien no anota en este enfrentamiento desde 2018.

Los Merengues llegaron a 66 unidades, las mismas que el líder de La Liga, el Atlético de Madrid, dejando atrás al Barcelona, con 65 puntos.

Benzema abrió el marcador con estilo, su anotación 19 en la campaña, luego de rematar con un taconcito a primer poste, tras un pase de Lucas Vázquez, quien recibió por derecha luego de una gran galopada de Fede Valverde.

El Madrid amplió ventaja con un disparo de Kroos que desvió Serginho Dest, quien le dio la espalda al cobro a balón parado, y desvió el esférico para que fuera imposible para Marc-André Ter Stegen, pese al inútil intento de Jordi Alba, por desviarlo con la cabeza, en la línea de gol.

Para entonces, Mingueza, Ronald Araújo y Llenglet ya sufrían con los embates de Vini Jr.

Otro rumbo pudo tomar el encuentro quizá, si al 36′, el silbante Gil Manzano hubiera marcado un penalti sobre Ousmané Dembelé, quien llegaba solo en el área pero Mendy lo alcanzó a trabar en el área.

El Madrid también vio salir lesionado a Lucas Vázquez, al 43′, tras haber chocado de piernas con Sergio Busquets previamente, por lo que ingresó Álvaro Odriozola.

Entonces apareció Messi, al 45′, cuando casi marca un gol olímpico, que techó al portero Thibaut Courtois, pero pegó en el poste.

Aún en complemento, el belga le tapó bien al argentino un remate sin marca a segundo palo.

Para el complemento, el Madrid bajó revoluciones y el Barcelona se hizo del esférico, logrando acercarse en el marcador tras un remate de Mingueza, solo en el área, luego de un centro de Jordi Alba, que dejó pasar el recién ingresado Antoine Griezmann.

Los dos equipos tuvieron más ocasiones, incluso Araújo casi marca un autogol, al desviar un centro de Vinicius.

Hasta que al 78′, el cotejo se frenó porque el colegiado se cambió el aparato de comunicación con el VAR, tiempo que Messi también aprovechó para cambiarse la playera de manga larga bajo el jersey blaugrana.

Todavía al 85′ hubo polémica por un posible penalti de Mendy sobre Martín Braithwaite, pero el silbante no lo consideró así.

Y al 94′, Ilaix sacó remate en el área que reventó el travesaño, negándose el gol para el Barcelona.

El Real Madrid quiere La Liga y ya rebasó al acérrimo rival, ligando tres victorias en El Clásico, por lo que esperará que mañana el Atlético de Madrid deje puntos ante el Betis, cuando restan 8 fechas para el final de la temporada.

«Era muy importante. Ganar un Clásico siempre es especial y, tal y como está la clasificación, luchando por ganar la Liga, es muy importante. Hoy era una final, pero quedan muchos partidos. Nos toca pelear mucho».