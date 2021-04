Se acabarán licitaciones “a modo”

Una vez que nuestro movimiento haya ganado, alrededor de siete mil millones de pesos destinará el gobierno del estado para obras de infraestructura y atrás quedarán las “licitaciones a modo”, aseguró Alfonso Durazo Montaño.

Antes integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Sonora (CICS) A.C., el abanderado de la alianza “Juntos haremos historia en Sonora”, reiteró que la honestidad y el combate a la corrupción serán principios que guíen la actuación de la administración estatal:

“Prepárense, porque no va a haber licitaciones a modo. Absolutamente no. Licitaciones transparentes y en las mejores condiciones, para que no andemos precisamente a los dos, tres meses, reparando baches en las carreteras recién inauguradas”, dijo el candidato a los cerca de 100 ingenieros civiles presentes.

Durazo Montaño estimó que para dinamizar la economía se destinarán “7 mil millones de pesos para la construcción de infraestructura en el estado”, del actual promedio de dos mil a tres mil millones de pesos que se invierten al año.