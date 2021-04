Sabe Chicharito que debe abrirse las puertas del Tri

El delantero del LA Galaxy dijo que espera dar buenas cuentas en el inicio de la campaña este viernes

Javier Hernández, delantero del LA Galaxy, reveló que no ha tenido ningún acercamiento para volver al Tri, pero confía en entregar buenas actuaciones en el arranque de la MLS, para ganarse un lugar en el equipo de Gerardo Martino.

«No, no ha habido nada de eso, mi mente está en la MLS, no le he cerrado la puerta a la Selección, no es un hecho», explicó el «Chicharito» este miércoles en video conferencia.

«No ha cambiado si no he jugado ningún partido, el que tiene que abrirse las puertas soy yo jugando, con un buen nivel, esto se va a dar cuando yo haga bien las cosas en mi club, por lo que mi energía está enfocada al Galaxy».

El atacante mexicano confía en que logrará cosas importantes en su segunda temporada con el club angelino, en la campaña 2021, que inicia este viernes.

«Lo he venido haciendo, estoy motivado, emocionado por todo lo que hemos mostrado, para mejorar en esta temporada, queremos pensar en grande y lograr el campeonato», apuntó.

«Estoy en la mejor etapa física en la que he estado, he trabajado físicamente, emocionalmente, me he rodeado de mucha gente para poder potencializar mi mente, mi cuerpo, mi corazón».