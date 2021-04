Rompe el silencio Rafael Amaya y habla sobre su adicción

Tras el éxito en la serie «El Señor de los Cielos», el actor se convirtió en todo un ícono, desafortunadamente la fama lo abrumó tanto que perdió el control de su vida

Rafael Amaya reapareció frente a cámara y habló de los avances que ha tenido en este lento proceso de rehabilitación por drogas.

Hace algún tiempo todos nos enteramos que Rafael Amaya estaba internado en una de las clínicas de rehabilitación de Julio César Chávez.

Tras el éxito con su papel como Aurelio Casillas en la serie «El Señor de los Cielos», Rafael Amaya se convirtió en todo un ícono, desafortunadamente la fama lo abrumó tanto que perdió el control de su vida y los millones que consiguió gracias a su actuación se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos.

Semanas más tarde en exclusiva para una revista Rafael Amaya aseguró que el realmente se creía el señor de los cielos.

«Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en un fango oscuro’… ‘Viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber’… ‘Estuve mucho tiempo solo, haciéndole mucho daño a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros y al público también», comentó.

Rafael Amaya apareció en un live publicado en la cuenta de Instagram de su compadre y amigo, Roberto Tapia, en donde sin filtros habló de su proceso de recuperación .

«Es la primera vez que hago una aparición y es para mí un momento histórico en mi vida, un parteaguas. Aquí estoy y lo que se ve no juzga y pues aquí estoy al 100 con ustedes, muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis amigos y pues con los fans sobre todo que no han perdido la fe y les ofrezco una disculpa por no haber estado todo este tiempo al pendiente de ustedes», expresó el protagonista de la exitosa serie «El señor de los cielos».

Durante este video, de poco más de 20 minutos, el actor compartió que por meterse en la piel del personaje, Aurelio Casillas, se dejó llevar hasta que en cierto momento ya no pudo parar:

«Yo antes de entrar a El Señor de los Cielos empecé siendo un actor queriendo hacer un buen personaje y me dejé llevar por muchas cosas y aprendí y de eso se trata la vida, de aprender y sigo aprendiendo y voy a seguir aprendiendo», reconoció.

Agradece nueva oportunidad

De igual forma Rafael Amaya aseguró sentirse profundamente agradecido con Dios y la vida por esta nueva oportunidad, pues cada día que vive lo siente como un milagro, de igual forma admitió estar completamente sobrio y ejercitándose mucho:

«La verdad yo no sé cómo estoy vivo ahorita y me siento vivo otra vez, me siento muy contento, siento el calor del sol, escucho a la gente, los veo a los ojos, es muy diferente, es otro mundo’, aseveró Amaya para alegría de sus incondicionales seguidores’….’Ahorita que estoy en total sobriedad y estoy haciendo mucho ejercicio me siento muy contento».

Sin entrar en muchos detalles y respecto al aprendizaje que le dejó esta dura batalla, Amaya comentó lo siguiente:

«En todo este proceso he aprendido muchas cosas, a acercarme a mi familia, a acercarme a Dios, acercarme a la gente que me quiere de verdad, a la gente que me conoció antes de salir en la serie de El Señor de los Cielos.

«Aprendí a valorar las cosas, aprendí a regresar a mi centro, a regresar a mi niño interno, a escucharlo».

Finalmente dejó abierta la puerta a la posibilidad de hacer una nueva temporada, pues afirmó estar en charlas con los productores.