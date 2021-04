Rinde Hopkins homenaje a Boseman al ganar el Oscar

El actor de 83 años se llevó el premio por su actuación en «The Father» convirtiéndose en el actor o actriz de mayor edad en ganar el Oscar

Anthony Hopkins rindió homenaje a Chadwick Boseman después de ganar el Óscar a Mejor Actor, elogiando a su colega como un hombre que se fue demasiado pronto.

Hopkins, de 83 años, se llevó el premio por su actuación en «El Padre«, convirtiéndose en el actor o actriz de mayor edad en ganar el Óscar, superando a Christopher Plummer, quien ganó el premio a Mejor Actor de Reparto a los 82 años en 2011 por «Beginners«.

El triunfo de Hopkins fue anticlimático pues no estuvo presente en la ceremonia para recibir su estatuilla. Cuando el presentador Joaquin Phoenix leyó su nombre fue el último momento inesperado de una ceremonia muy inusual.

Horas más tarde, Hopkins dio un retrasado discurso de agradecimiento en un breve mensaje por video publicado en Instagram, de pie frente a los campos verdes de su natal Gales.

«Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien nos quitaron demasiado pronto. Realmente no esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado», indicó.

Es el primer Óscar de Hopkins desde que resultó victorioso por interpretar a Hannibal Lecter en «El Silencio de los Inocentes«.

A pesar de su pedigrí, Hopkins fue un ganador sorpresa del premio de la Academia a Mejor Actor por su trabajo en «El Padre», en la que interpreta a un hombre que sufre demencia, ya que muchos esperaban que Boseman ganara el premio, que en una medida muy rara fue el último en ser entregado este año en vez del de Mejor Película.

Boseman estaba nominado por «La Madre del Blues», su última película antes de que el cáncer acabara con su vida en agosto pasado, a los 43 años; había sido diagnosticado con la enfermedad cuatro años antes, y lo mantuvo en privado mientras seguía trabajando.

Hopkins ha recibido otras cuatro nominaciones a los Óscar, incluyendo una el año pasado por su papel como Benedicto 16 en «Los Dos Papas»; como el Presidente Richard Nixon en «Nixon»; John Quincy Adams en el drama sobre esclavitud «Amistad», y como un mayordomo leal en «Lo que Queda del Día».

