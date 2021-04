Revelan «triquiñuela» en pelea de «El Canelo»

El inglés Billy Joe Saunders dio a entender que la pelea que sostendrá el 8 de mayo con el mexicano podría estar arreglada

Todavía no sube al ring y el rival del mexicano Saúl Álvarez ya se está quejando y dice que la pelea estaría arreglada.

El inglés Billy Joe Saunders dio a entender que la pelea que sostendrá el 8 de mayo con rl mexicanbo podría estar arreglada.

El rival se quejo del tema de jueces que estarán en la pelea contra Saúl Álvarez, además de que anda enojado pues según firmó un pleito para hacerlo sin aficionados, y después se enteró que entrarían 70 mil almas al AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Igualmente, dijo que no es posible que todavía no pelean y ya tienen el siguiente rival del tricolor.

«Cuando la gente hace otros planes antes de que este plan se concrete se debe a ciertas cosas. Posiblemente la pelea ya está arreglada, sería un escándalo si ya está arreglada y los resultados ya están predispuestos.

«Sabemos que hay mucha corrupción en el boxeo, todos saben eso. Así que digamos que los resultados que están para esta pelea o será una sacudida de los dados», dijo el inglés para iFL TV.

«No he llegado al fondo de ese asunto, pero quiero que alguien me explique. De entrada, no es algo aceptable, no es una cancha pareja ¿o sí? ¡Seamos justos! He estado callando, pero no estamos ciegos», agregó.

Esta semana salieron esas declaraciones y hoy la empresa DAZN dio a conocer un video donde ambos púgiles hablan de la pelea, y no se tocó ninguno de esos temas.