Revela ex de Ale Guzmán que también fue abusada

El padre de Frida, Pablo Moctezuma, dijo que la cantante le reveló el ataque cuando eran pareja

Pablo Moctezuma no se quedó callado ante las recientes declaraciones en su contra por parte de Alejandra Guzmán, quien en entrevista con Adela Micha reveló que el padre de su hija Frida Sofía la golpeaba y por eso se separó de él.

Luego de que el propio Pablo confirmara que apoyaría a capa y espada a su hija tras las acusaciones que lanzó contra Enrique Guzmán, la rockera expresó:

“Me da mucho gusto que su padre la esté apoyando, pero que la apoye de verdad… yo en 29 años no he hablado con él, no quiero hablar con él, porque a él se le olvidó las golpizas que me daba, por eso yo me separé de él y yo nunca lo he hecho público, pero al final yo he tenido que salir adelante de muchos abusos, y nunca me casé con él, yo nunca tuve una obligación con él”.

De la misma manera, La Guzmán dejó en claro que a pesar de que ahora su ex se muestra muy al pendiente de su hija, éste nunca vio por ella cuando era menor de edad, además de puntualizar que no mantiene buena relación con la esposa del padre de Frida.

“Ellos no han querido hablar conmigo, la esposa siempre ha tenido esa raya bien pintada entre su familia y la mía, pero yo siempre he dejado que Frida vea a su padre a pesar de que yo siempre la he sacado adelante, nunca le dieron ni un pañal, entonces si ahorita la van a apoyar yo de verdad le agradezco porque le hace falta mucho cariño de su padre, siempre le hizo falta y creo que eso es bueno, pero no es como para ponernos a nosotros en contra de ella, porque siempre le dimos amor”.

Ante estos comentarios, Moctezuma ofreció una entrevista para el programa “De Primera Mano” y contestó: “esto realmente ya es una locura, esta mujer haciendo estas acusaciones tan estúpidas, porque conocemos a Alejandra, es una figura pública que no ha dejado de tener toda su vida problemas con todo el mundo, ha tenidos 500 novios. Es bien fácil, te lo voy a resumir, llevo 25 años casado con una gran mujer que lo único que ha hecho es apoyarme a mi con Frida, apoyar a Frida con su mamá, es tan mentira lo de los golpes, pero obviamente me he defendido de ella, porque Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el Cibernético […] creo que acaba de apuñalar a una persona ahorita en Miami, a un novio hace un mes, apuñaló a un novio que era amigo mío también”.

Sin embargo, la declaración más fuerte de Moctezuma surgió al revelar que la hija de Silvia Pinal le confesó que fue víctima de abuso por alguien muy cercano a ella.

“Hasta el día de hoy yo le tenía un cierto cariño y respeto a Alejandra, no quería esto trascendiera a algo más […] voy a hablar digan lo que digan, a mi Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da de todo, a mi Alejandra me contó que fue abusada, fue abusada sexualmente por alguien cerca de su familia, entonces a mí no me platicaron, entonces que Alejandra no haya tenido la empatía de que su hija haya declarado algo así de su padre”.

Sin revelar el nombre de la persona que aparentemente abusó de Alejandra Guzmán, Pablo Moctezuma continúo negando los señalamientos en su contra e incluso manifestó que hasta la fecha tiene cicatrices de las heridas que la cantante le provocó cuando tenían diversas discusiones.