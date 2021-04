Retiran autoridades reja que bloqueaba calle

Autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo retiraron la noche del viernes la reja de protección que se ubicaba sobre la calle 202 y avenida Seguro Social en la colonia Modelo, luego de que vecinos denunciaron la instalación ilegal de la misma. Los vecinos esperan carta compromiso de las autoridades de que no será reinstalada en el futuro.

La inseguridad fue el argumento que dio un pequeño grupo de vecinos para su instalación el día 10 de diciembre del 2019, sin embargo el Comité Vecinal de la colonia consideró que la reja además de afectar la circulación por ser conexión en el sur con la avenida Seguro Social y en el norte con la avenida Justo Sierra, también agravó el problema del estacionamiento.

Derivado de ello se tenía programado hacer una manifestación el próximo miércoles 28 de abril, para exigir a las autoridades municipales el retiro de la misma.

Ignacio Romero Navarrete, presidente del Comité de Vecinos de la colonia Modelo Sector Dos, manifestó que durante la noche del viernes una cuadrilla de trabajadores del Ayuntamiento la retiraron la reja, por tal motivo se tomó la decisión de cancelar la manifestación que tenían programada para el miércoles próximo a las 10 de la mañana.

Sin embargo, señaló que aún no sido notificados de manera oficial por parte del Ayuntamiento sobre el retiro de la misma, con el compromiso de que no será reinstalada en el futuro.

«Hemos visto un gesto de buena voluntad, una rectificación por parte de la autoridad municipal, ahora solo falta que quede asentado por escrito que no habrá un futuro intento de volverla a reinstalar», dijo Romero Navarrete.

Indicó que esperarán este lunes hacer contacto con las autoridades responsables de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, y que se les entregue por escrito el compromiso de que la reja no será reinstalada nuevamente en ese sitio, y que reine la paz en la colonia.

El presidente del Comité de Vecinal mencionó que la colonia tiene aproximadamente 72 años de fundación y en ese tiempo no hay registro de algún acontecimiento que haya causado ese tipo de conflicto, ni queremos que lo haya en el futuro.

Toda la colonia es estacionamiento de los dos hospitales del Seguro Social, y no nos hemos inquietado ni protestado, siempre y cuando todos por igual, de manera equitativa nos compartamos el estacionamiento de los trabajadores y derechohabientes del IMSS. Pero cuando un pequeño grupo de quiere salir, lógicamente los que quedamos ese problema se nos agrava, entonces no de vale», expresó.