Retiene «El Vaquero» título Pluma de la OMB

El poder de puños de «El Vaquero» terminó fulminando a un «Pitufo» que aguantó toda clase de castigo. El mexicano Emanuel Navarrete retuvo anoche por primera ocasión el cetro Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al derrotar por nocaut técnico en el round 12 al boricua Christopher Díaz, quien se fue en cuatro ocasiones a la lona durante el combate que se realizó en la Silver Spurs Arena de Kissimmee, Florida.

Ambos púgiles dieron una gran pelea, digna de la rivalidad de México vs. Puerto Rico. Navarrete no la tuvo fácil, pues el rival jamás se rindió.

Emanuel (33-1, 28 KO’s), de 26 años, apenas había ganado ese cetro en octubre pasado en la burbuja del MGM en Las Vegas. El tricolor fue más certero y fue minando poco a poco al boricua.

Díaz (26-3, 16 KO’s) había perdido en dos ocasiones en su carrera, pero nunca por nocaut. Esta vez la esquina del isleño prefirió parar el pleito. Faltaban 11 segundos para terminar el pleito e irse a las tarjetas cuando le pidieron al réferi detener todo, pues ya no había forma de ganar. Acababa de caer por cuarta ocasión.

El tiempo oficial fue a nocaut técnico a los 2:49 del round 12.

El «Pitufo» nunca se rindió, incluso en los últimos dos asaltos salió a dar todo y buscaba un golpe que mandara a dormir al mexicano, algo que no llegó.

Navarrete lució cansado en la parte final el pleito, pero su habilidad lo libró de recibir castigo. Se espera que vuelva al ring en agosto o septiembre próximo.