Rescatará Durazo el municipio de Guaymas

Eduardo Gaxiola y Guillermo Urías

El candidato de la alianza “Junto haremos historia en Sonora”, dijo que rescatará la infraestructura del puerto, impulsará el turismo y buscará el reordenamiento pesquero

El rescate de la infraestructura urbana, impulso al turismo, combate a la inseguridad, reducción del costo de la burocracia y el reordenamiento de la pesca, fueron algunas de las propuestas de Alfonso Durazo Montaño, al reunirse con empresarios y pescadores durante la gira de proselitismo por Guaymas.

El candidato de la alianza ‘Juntos haremos historia en Sonora’, se reunió este miércoles con empresarios guaymenses, a quienes agradeció el interés y la presencia, así como la aportación de importantes y útiles planteamientos.

Ante los sentidos reclamos sobre el abandono en que se encuentra Guaymas, indicó que su gobierno irá por el rescate de la infraestructura urbana del municipio, empezando con el agua y el drenaje, así como la recuperación del centro histórico; crear un corredor comercial en la avenida Serdán, con exposición de artesanías y fortalecer el atractivo turístico en San Carlos.

“Mi aspiración es que todos los cruceros que navegan por el pacífico sean atraídos por el puerto de Guaymas”. Indicó.

Sobre la propuesta de prestadores de servicio, Alfonso Durazo mostró su voluntad por firmar e impulsar un acuerdo estatal por el turismo.

En el tema de seguridad, dijo que el problema que se vive en ese aspecto no se resolverá solo con policías, debe haber procuración y administración de justicia, “por eso debemos tener una visión integral, que inicia con las causas profundas que generan la inseguridad, con aquellos que han sido olvidados”

“Yo no voy a echar la bolita para otros lados, me voy a abocar personalmente, es imprescindible el liderazgo del gobernador al servicio del combate de la inseguridad y voy a regresar la paz y la tranquilidad a Sonora, porque sin seguridad no hay atractivo suficiente para el turismo, para la inversión, y crearé el gabinete de Seguridad y Desarrollo Económico, para caminar de manera conjunta”, manifestó.

Aunado a la recuperación de la infraestructura, turismo y seguridad, el candidato aseguró que el Puerto de Guaymas se convertirá en una plataforma para el relanzamiento económico de Sonora y no solo eso, será una de las palancas para recuperar la grandeza que hace algunas décadas nos llenaba de orgullo.

Dará valor agregado a la pesca

Por brindar valor agregado que permita un sustento fijo en materia económica al gremio pesquero, se pronunció Alfonso Durazo Montaño, candidato de la alianza Juntos haremos historia a la gubernatura del estado, al reunirse con integrantes del sector.

Señaló que ya basta de que sean los mismos los ganadores de la actividad pesquera, pero quitar algunos candados no será suficiente, por lo que se debe pasar de la comercialización de la producción primaria a los procesos de industrialización, porque ello permitirá un valor agregado que a la par generará mucho más fuentes de empleo directos.