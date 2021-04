Repuntan muertes por Covid

El Secretario de Salud, Enrique Clausen llamó a que en este Día del Niño se eviten festejos para frenar la pandemia, ya que el mejor regalo será la posibilidad de volver a la normalidad

Esta será la segunda vez que se celebre el Día del Niño y la Niña en condiciones de pandemia, y qué mejor regalo para las y los menores sonorenses que ofrecerles la posibilidad real de volver a vivir la vida que desean, para lo cual se deben evitar los festejos, expresó Enrique ClausenIberri.

Después de confirmarse 15 defunciones y 111 nuevos casos por COVID-19 en Sonora, el secretario de Salud comentó que para las niñas y niños de la entidad el confinamiento ha implicado no ver a sus familiares y amigos, no ir a la escuela, no salir a jugar al parque, no ir al cine o a una piñata, y eso podría haberlos afectado emocionalmente.

“Eso, emocionalmente ha sido muy duro para ellos, por lo que es muy importante que este Día del Niño, su mejor regalo sea la esperanza del pronto regreso a una nueva normalidad”, expresó.

En cuanto a los datos estadísticos de este jueves, indicó que se confirmaron 15 decesos en 13 hombres y dos mujeres, nueve de ellos residentes de Hermosillo; Nogales dos; Cananea, Navojoa, Aconchi y San Luis Río Colorado uno cada uno, con lo que se acumulan seis mil 234 defunciones.

Además, se sumaron 111 nuevos casos por COVID en 59 mujeres y 52 hombres, residentes de Hermosillo 71; Cajeme 10; San Luis Río Colorado siete; Guaymas cuatro; Navojoa y Moctezuma tres cada uno; Huatabampo, Puerto Peñasco, Caborca y Nogales dos cada uno; Sáric, Nácori Chico, Pitiquito, Agua Prieta, y Aconchi uno cada uno.

De los 111 casos de hoy, dos fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones, con lo que se tiene un total de 72 mil 797 casos desde el inicio de la pandemia.

Se confirmaron cuatro casos pediátricos en tres niños y una niña, acumulándose mil 343 en total y un caso en una mujer embarazada para un acumulado 489.

Al momento, se han realizado 128 mil 768 pruebas; confirmado 72 mil 797 casos y 55 mil 971 casos descartados, 780 activos y 8 mil 530 seguimiento terminado, 57 mil 150 pacientes curados y 103 personas se encuentran hospitalizados (17 estables, 61 graves, 25 críticos).