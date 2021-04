Reiteran la importancia de quedarse en casa

Ante los contagios por Covid-19, los especialista recomiendan a los derechohabientes evitar la movilidad en estos días, así como en la semana de Pascua

Un llamado a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) a quedarse en casa durante Semana Santa y la Semana de Pascua realizó el Instituto a través de Mario Alberto Meza Sánchez.

El doctor del servicio de Urgencias del Centro Médico «Dr. Ignacio Chávez» señaló que de esta manera se puede lograr una menor incidencia de contagios por Covid-19.

«La amenaza está allí. Está comprobado que a mayor movilidad de las personas se incrementan los casos de Covid-19», dijo Meza Sánchez, quien detalló que 80 por ciento de las personas contagiadas con Coronavirus son asintomáticas.

Señaló que, si esa persona asintomática no se desplaza, no contagia a otras, por lo que se disminuyen dramáticamente los casos, es por eso que consideró importante atender la recomendación de quedarse en casa y evitar las salidas innecesarias.

«Es cierto que el periodo vacacional invita a salir, a visitar lugares, la playa, la sierra, sin embargo, se corre un riesgo muy alto y un precio muy caro de pagar en la salud, en la salud de nuestra familia», expresó el médico del Isssteson.

Comentó que las medidas de sanidad como el lavado de manos con agua y jabón, el uso estricto del cubrebocas, la sana distancia y el evitar salir de casa, son medidas que, aunque parezcan redundantes, han dado resultado ante el Covid-19.

«Si yo me cuido, entonces cuido a las personas que están a mi alrededor, mi familia, las personas con que convivo, los compañeros de trabajo. Tiene mucho que ver con la solidaridad y empatía de todos nosotros», comentó Meza Sánchez.

En cuanto a la vacunación contra Covid-19, explicó que se ha demostrado ser un medio efectivo ante el virus, por lo que, llegado el momento, las personas deben aplicarse la dosis correspondiente en beneficio de su salud.