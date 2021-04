Registran alta movilidad en el Centro

Aunque muchos comercios del Centro de la ciudad no abrieron sus puertas este fin de semana, aún así se observó mucho movimiento en el primer cuadro de Hermosillo.

Decenas de personas acudieron a realizar sus compras de manera habitual al Centro, quienes recorrieron tiendas y aprovecharon incluso para comer hotdogs, y comprar aguas frescas para sobrellevar el intenso calor que se sintió ayer.

También hubo personas que aprovechando que se encontraban de paseo este fin de semana, aprovecharon para tomarse fotos en las letras emblemáticas de Hermosillo instaladas en el Jardín Juárez.

También a diferencia de otros días, no se apreció a tantas personas en el andador del Mercado Municipal pero si en sus alrededores, así como de vehículos, y aunque los camiones llegaban casi vacíos, en la parada del Jardín Juárez se observó a muchas personas esperando por más de una hora su ruta, para que al momento de ver acercarse su camión, el operador con señas les indicara que iba fuera de fuera de servicio.

Algunos comerciantes comentaron que este fin de semana estuvo muy tranquila la actividad, pues si había gente, pero más que nada pasan viendo los aparadores o la mercancía, pero muchos no compran.

Los vendedores ambulantes fueron los más beneficiados en sus ventas este fin de semana, ya que las altas temperaturas se prestaron para que la gente que andaba en el Centro de la ciudad comprara algo para refrescarse.