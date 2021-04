Realizan congreso virtual de handball

Para fomentar la práctica, información y especialización del handball universitario entre estudiantes, deportistas, entrenadores y expertos en ciencias aplicadas al deporte de alto rendimiento, la Universidad Estatal de Sonora (UES) y el Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C. (Condde) organizaron el I Congreso Virtual de Handball Universitario.

Pedro Ortega Romero, rector de la UES, dio la bienvenida a los cerca de 350 asistentes al evento virtual a quienes invitó a aprovechar el conocimiento que se proporcionará en las 10 conferencias magistrales a lo largo de esta semana.

“Para la Universidad Estatal de Sonora es nuevamente un honor participar junto con el Condde en la organización de un Congreso Virtual deportivo, en esta ocasión que busca promover la práctica del handball, deporte que ha dado grandes orgullos a la UES, invito a los asistentes a aprovechar las conferencias, que son de gran nivel y no solo los forman como deportistas sino forjan su carácter y disciplina”, expresó Ortega Romero.

El secretario ejecutivo del Condde, Manuel Alan Merodio Reza, además de inaugurar el congreso virtual, agradeció la colaboración de la UES para la realización del evento y señaló que el Condde está siendo un parteaguas en la organización de este tipo de eventos deportivos durante la pandemia por Covid-19.

Del 19 al 23 de abril se impartirán dos conferencias magistrales diarias, a las 11:00 y 12:00 horas de Hermosillo, Sonora. Las ponencias del día 1 son “La organización del handball dentro del Condde”, de Jorge Luis Hurtado Molina, comisionado nacional técnico de handball y entrenador del equipo femenil de UES Hermosillo; y “El reglamento del Handball en el Condde”, de Pedro Álvaro Camacho Torres.

El segundo día se presentará “El balonmano en la escuela”, de Falo Méndez, vicepresidente de la Asociación de Entrenadores de España; y “Actividades de balonmano en la escuela”, de Juan José Martínez, entrenador del Club Balonmano Guadalajara, España.

Para el miércoles 21 de abril, las conferencias serán “Sistema defensivo mexicano”, de Edgar Rossvel Molgado Sifuentes, Coordinador de Entrenadores de Tamaulipas; y “Blindarse y responder: la mirada más inquieta para entender el balonmano”, de Alfredo Rodríguez, ex entrenador de la Selección Española Sub 17.

El jueves 22 se presentará el entrenador de handball del Instituto Colimense del Deporte y de handball beach en la Federación Mexicana de Handball, Manuel Alejandro Chávez Valencia, con la conferencia “Handball de playa: una opción para el deporte escolar”; y el profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, Luis Felipe Reynoso Sánchez, con la ponencia “Estrategias psicológicas aplicadas al balonmano”.

El día de cierre se presentará la consultora Amairani Molgado Sifuentes, con “Nutrición óptima para jugadores de balonmano” y el profesor de balonmano en la Universidad de León, España, y director técnico de la Comisión de Desarrollo de la Confederación de Sur y Centro América de Balonmano, con la exposición “El balonmano se juega en toda la cancha”.