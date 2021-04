Reacciona Pumas e iguala ante Tuzos en tiempo de compensación

Los felinos no pudieron hilvanar su cuarta victoria consecutiva

Pumas rescató en tiempo de compensación el empate 2-2 ante Pachuca, luego de anotar dos goles de manera dramática en los últimos minutos del encuentro.

El cuadro hidalguense no pudo sumar su cuarta victoria al hilo, luego de que los felinos le sacaron el punto tras luchar hasta el último aliento.

Los universitarios tuvieron un buen inicio, con varias llegadas al frente, sin que Juan Dinenno y Facundo Waller pudieran encontrar la manera de abrir a los Tuzos.

Tuvieron mejor presencia que los visitantes, terminando sus jugadas y proponiendo el encuentro.

Cuando mejor jugaba el conjunto de Andrés Lillini, apareció Ismael Sosa para abrir el marcador con un disparo desde fuera del área al minuto 35, golpeando anímicamente a los felinos.

Pachuca mejoró para el complemento, le ganó en posesión a los de casa y tuvo un mejor desempeño, poniendo a sufrir a los universitarios que carecieron de llegadas al frente.

Al 49′, parecía que los Tuzos se quedaban con un hombre menos, ya que el árbitro, Jorge Isaac Rojas, expulsó a Miguel Herrera, pero intervino el VAR y le quitó la tarjeta roja, para dejarla en amarilla, por una falta sobre Alan Mozo.

Dinenno ya no tuvo balones y Gabriel Torres ingresó al terreno de juego cuando faltaban 20 minutos para que finalizara el encuentro.

Al 74′, Erick Sánchez contrarremató un balón que dejó en el área Alfredo Talavera y clavó el 2-0 con el que le dio forma a la victoria.

Pumas se vio inerte, sin claridad en la cancha para buscar el arco enemigo, les ganó la desesperación. Sin embargo, en los últimos minutos, los pupilos de Lillini le cambiaron el rostro al encuentro.

Al 90′, Sebastián Saucedo clavó con la cabeza el 2-1. El volante no jugaba desde la fecha 3, por diferentes lesiones.

Se marcó penal al 91′ a favor de los universitarios por una falta sobre Juan Pablo Vigón.

Al 93′, Dinenno anotó desde los once pasos el 2-2, que les permitió a los auriazules llegar a 13 puntos, manteniendo todavía un hilo de esperanza para meterse a la zona de Repechaje.

Los Tuzos sumaron 14 unidades, ubicándose en el lugar 10 de la tabla general.