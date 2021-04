Quedarán sin agua 11 colonias del surponiente

Este jueves tres mil 100 usuarios de 11 colonias del sur poniente de Hermosillo se quedarán sin agua durante todo el día, debido a los trabajos de sustitución de una tubería de 18 pulgadas por parte del organismo operador, por lo que recomiendan tomar precauciones, dijo Herman Valenzuela Salas.

El Coordinador Operativo de Agua de Hermosillo, informó que estos trabajos se realizarán para mejorar el servicio de distribución en ese sector de la ciudad, ya que la tubería que se va a remplazar ya cumplió su vida útil.

Indicó que las obras de rehabilitación darán inicio a partir de las 09:00 horas, en la intersección de Camino del Seri y Olivares, donde se van a sustituir cuatro tramos de tubería y sus respectivas juntas.

«Esta tubería ya cumplió su tiempo de vida útil, constantemente nos da problemas de fugas, estamos estando una duración de 12 horas, de no presentarse inconvenientes», dijo.

Las colonias que se verán afectadas en el servicio son: Fovissste 1 y 2, Jardines de Mónaco, Las Praderas, Las Villas, Nacameri, Privada Rosales, Proyecto Río Sonora, Residencial Peñasco, Residencial Pima, Río Grande y San Ángel.

El funcionario de Agua de Hermosillo, exhortó a los usuarios y comercios de las colonias que se quedarán sin el servicio, para que tomen las previsiones y almacenar agua para que no se queden sin el vital líquido durante el tiempo que duren los trabajos de rehabilitación de tubería.

Añadió que debido a que dicho sector se encuentra cerrado debido a las obras que lleva a cabo la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), las reparaciones de Agua de Hermosillo no afectaran adicionalmente al tránsito vehicular o peatonal.