Publica Luismi su primer Tiktok

«El Sol de México» se sumó a las filas de tiktokeros y decidió compartir su primer video

Con el boom por Luis Miguel gracias a su serie biográfica todo el mundo está volviendo a escuchar sus éxitos, incluso hasta él mismo

«El Sol de México», quien acaba de cumplir 51 años, se sumó a las filas de tiktokeros y decidió compartir su primer video.

¿Qué hizo?

No, no hizo bailes ni mucho menos imitaciones, el cantante sólo compartió un fragmento del video de «Hasta que me olvides», canción que se popularizó a últimos días luego del segundo capítulo de la serie.

El clip suma hasta el momento 37 mil «me gusta» y cientos de comentarios positivos.

Aunque el intérprete de «La incondicional» es nuevo en dicha red social, ya suma más de 25 mil seguidores.

Los primeros episodios de la serie dieron a conocer el lugar donde probablemente se encuentra su mamá Marcela y su relación con su hija Michelle Salas.