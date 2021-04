Provoca despistado conductor un choque

Una persona lesionada y daños materiales cuantiosos dejó un aparatoso accidente vial tipo choque, ocurrido la mañana de ayer que derivó en la volcadura de uno de los vehículos participantes.

El percance sucedió alrededor de las 06:44 horas en la intersección de avenida José S. Healy y calle Tayde López del Castillo, en la colonia Olivares.

En el incidente participó un pick up de la marca Dodge, línea Ram, color gris, modelo 2016, con placas de circulación del Estado de Sonora, que era tripulado por Raúl Enrique, de 28 años.

La otra unidad motriz involucrada es un sedán de la marca Nissan, línea Altima, color gris, modelo 2013 y sin placas de circulación, que era conducido por Guadalupe, de 46 años.

No respetar luz roja

A la hora indicada, el pick up se desplazaba en sentido de norte a sur por la calle López del Castillo, y al llegar al cruce con la otra arteria vial, donde existe semáforo en funcionamiento, continuó su trayectoria.

Tras avanzar algunos metros se impactó con el frente en el lado izquierdo del automóvil, que recorría la avenida de poniente a oriente.

Debido al choque, el sedán fue proyectado varios metros hacia el sureste y posteriormente volcó, quedando con los neumáticos hacia arriba y el frente hacia el surponiente.

El pick up dio un giro y detuvo la marcha en la esquina sureste, quedando con el frente hacia el norponiente.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron a la mujer, quien acusó dolor en el pecho, al parecer ocasionado por golpe con la bolsa de aire, al accionarse; fue trasladada a una clínica.

Agentes de Tránsito realizaron el informe del hecho vial y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes, junto con Raúl Enrique.