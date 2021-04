Posponen primer juego de las Mayores por Covid entre los Nacionales y los Mets

Se informó que un pelotero del equipo de Washington dio positivo en una prueba

Apenas se está cantando el playball y el Covid-19 ya hizo de las suyas en la naciente temporada 2021 de las Grandes Ligas.

Los Nacionales de Washington informaron que el juego ante los Mets de Nueva York en el National Park queda postergado indefinidamente debido al rastreo de un contacto con Covid que se lleva a cabo con varios miembros del equipo.

Un pelotero de Washington dio positivo en una prueba.

Los Nacionales detallaron que «el rastreo de contactos dentro de miembros de la organización» fue el causante de postergar el partido en su estadio.

El duelo no pudo ser reprogramado de inmediato. Los Nacionales dijeron que «no será reprogramado para el viernes».

El gerente de Washington Mike Rizzo confirmó el miércoles que uno de los jugadores de equipo dio positivo por Covid-19 el lunes, justo antes del viaje a la capital de Estados Unidos desde su campamento de pretemporada en Florida.

Rizzo mencionó que otros cuatro peloteros y un integrante del personal del equipo cumplían los protocolos de cuarentena, luego que el rastreo determinó que estuvieron en contacto con el individuo que dio positivo.

El ejecutivo no identificó a ninguno de los involucrados.

«Seguimos en proceso de saber con exactitud cuál es su estatus», indicó Rizzo el miércoles. «Ciertamente quedaron descartados para el juego de mañana».

Washington, campeón de la Serie Mundial del 2019, terminó empatado en el último puesto del Este de la Liga Nacional en la campaña de 2020, acortada por la pandemia. Max Scherzer iba a enfrentar a Jacob deGrom de los Mets, en un duelo de pitchers que suman cinco trofeos Cy Young.

«Ciertamente tenemos que tomar unas decisiones con el roster, dependiendo de cómo resulte todo», admitió Rizzo en una videoconferencia con los medios.

Scherzer dijo que no viajó con el equipo, sino que lo hizo por separado con su familia.

Los Nacionales, que tenían planeado entrenar en su estadio el miércoles, antes de que cancelaran la práctica por la lluvia, no tuvieron ningún positivo de jugadores en las seis semanas de la pretemporada en West Palm Beach, Florida.

Rizzo comentó que el equipo se sometió a otra ronda de pruebas de Covid-19 el miércoles, como lo tenía previsto. Fue una combinación de pruebas rápidas y los análisis obligatorios de saliva de la MLB.

Por otro lado, los Medias Rojas de Boston reprogramaron al viernes su partido inaugural de la temporada contra los Orioles de Baltimore por el pronóstico de lluvia durante toda la jornada del jueves.

«La decisión de posponer nuestro primer juego de la temporada no se tomó a la ligera, dijo el presidente de los Medias Rojas Sam Kennedy. «Teníamos tantas ganas de encontrarnos con nuestros fans de vuelta en el Fenway Park por primera vez en 18 meses y esperamos recibirlos mañana (viernes) con condiciones más brillantes y secas».