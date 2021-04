Alejandra Guzmán defendió a su padre, Enrique Guzmán, quien fue acusado por Frida Sofía, hija de la cantante, de manosearla cuando era pequeña.

La intérprete de «Mala Hierba» publicó este sábado un mensaje donde dio la cara por su papá, a quien ya había dado su apoyo a través de un comunicado oficial.

«Como madre, he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras y de los medios.

«Es delicado. Es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas», dijo Guzmán.

En una entrevista, la hija de la rockera aseguró que cuando era pequeña su abuelo, Enrique, la tocó indebidamente.

Ante las declaraciones, el ex de Silvia Pinal dijo que su nieta necesitaba ayuda psicológica y, en un programa de televisión nacional, negó haber abusado de la joven.

Este viernes, Alejandra Guzmán, en nombre de la familia Guzmán, sugirió en un comunicado que su hija no estaba bien mentalmente y le ofeció su apoyo.

En el clip, publicado en sus redes sociales, la artista pidió comprensión a los medios de comunicación por tratarse de un asunto familiar y privado.

«Te ofrezco, Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí.

«Pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar, y es un ejemplo para mí. ¡Es un gran hombre! Gracias a todos y, por favor Frida, acércate», concluyó.