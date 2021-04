Piden reclasificar delito de Huerta a violación

La defensa del menor que fue presuntamente abusado sexualmente por el diputado federal de Morena por Puebla Saúl Huerta pedirá la reclasificación del delito a un juez para que el proceso sea llevado por violación.

Detalló que hasta el momento no se ha visto voluntad del Ministerio Público para solicitar esa reclasificación.

De acuerdo con la abogada del menor, Cecilia Calderón existen todos los elementos para señalar que el adolescente fue violado por el diputado y no abusado sexualmente.

«Se cuenta con los elementos suficientes, primero por la declaración del menor, por la declaración de cómo fueron los hechos, de lo que pasó. Entonces pues claramente se ve que es una violación», dijo la abogada.

Refirió que el delito de violación ameritaría prisión preventiva para el diputado federal, mientras que el delito por el que se inició la carpeta de investigación, no.

La abogada informó que aparte de la segunda víctima, que acudió el pasado viernes a denunciar ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, también por presuntamente haber abusado sexualmente de él, existe una tercera.

Dijo que la familia de la víctima ya se acercó a ella para pedirle apoyo, sin embargo, el caso tiene que llevarse en Puebla, que es donde ocurrieron los hechos.

María y Raúl, mamá y papá del menor que denunció al diputado la semana pasada por presuntamente haber abusado sexualmente de él, ofrecieron una conferencia de prensa este día y ambos aseguraron que lo único que quieren es justicia.

La mamá del menor señaló que la Fiscalía consideró innecesario hacer una prueba genética al boxer del menor, mismo que contenía semen.

Asimismo dijo que aún no les han dado copia de la carpeta de investigación, no obstante, que es un derecho.

La familia del menor teme por su integridad debido a las amenazas que han recibido y es que hasta el momento la Fiscalía no les ha proporcionado la seguridad que les informó tendrían, afirmaron.

Su vida se ha derribado, expresó María, no pueden regresar a Puebla, a su casa por temor de que les pase algo.

Y sobre todo su hijo, el menor está devastado, ha perdido alrededor de 10 u 11 kilos en una semana, tras lo ocurrido y ha dicho que hay momentos en que preferiría morir.

A pesar de ello asegura que él ha sido muy valiente por haber denunciado y pidió a otros menores de edad que hayan sido víctimas del diputado que denuncien.

Por su parte, el papá del adolescente pidió al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que se haga justicia, pues el caso de su hijo no se trata de una novela, sino del abuso de un diputado que fingió que les ayudaría.