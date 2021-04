Nomadland, la gran ganadora de los Oscar

Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz fueron los premios obtenidos

Y la edición 93 del Óscar fue para… ¡Nomadland! La cinta de ChloéZhao fue la gran ganadora de la ceremonia al llevarse tres premios: Mejor Película, Director y Actriz para FrancesMcDormand, quien también produjo la cinta.

«Por favor vean nuestra película en la pantalla más grande que tengan», pidió FrancesMcDormand, protagonista y productora de la cinta.

McDormand ya tiene dos premios Óscar previos como Actriz, gracias a Fargo y Tres Anuncios por un Crimen, y ahora suma dos nuevas estatuillas a su colección.

Zhao hizo historia al convertirse en la segunda mujer en ganar el premio a Mejor Director.

La cineasta habló de la importancia de encontrar bondad en la gente.

Una vez más, el Óscar tuvo toque mexicano con el premio que Jaime Baksht, MichelleeCouttolenc y Carlos Cortés ganaron como parte del equipo de Sonido de la cinta El Sonido del Metal.

El discurso de aceptación fue realizado por Nicolas Becker, líder del grupo, desde París, y dio gracias a sus compañeros mexicanos, que se encontraban en los Ángeles.

La noche cerró con una gran sorpresa, ya que se esperaba que Chadwick Boseman ganara la estatuilla como Mejor Actor por La Madre del Blues, sin embargo, el premio fue para Anthony Hopkins, quien no estuvo presente en la ceremonia, por El Padre.El actor ganó una estatuilla hace casi 30 años por El Silencio de los Inocentes.

Como es costumbre la ganadora de Actriz de Reparto del año anterior entrega su contraparte masculina, por lo que Laura Dern anunció a Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro. Un premio que era muy esperado.En la cinta interpreta al líder de las Panteras Negras Fred Hampton.Es la segunda nominación del Actor ya que estuvo en la categoría protagónica por ¡Huye! hace unos años.

Antes de presentar ese premio Dern entregó Película Internacional a Another Round, de Dinamarca, dirigida por Thomas Vinterberg.

El actor tuvo un rodaje complicado ya que su hija murió durante la filmación, así que dedicó el premio a la pequeña Ida.

Yuh-Jung Youn es considerada la MerylStreep de Corea y ahora le hará la competencia con su primer Óscar como Mejor Actriz de Reparto por Minari.Youn protagonizó un momento chistoso al interactuar con Brad Pitt, quien le entregó el premio.

La película de Pixar Disney Soul obtuvo el Óscar de Mejor Película Animada.PeteDocter obtuvo su tercera estatuilla en esta categoría, ya que antes lo había ganado por Intensamente y Up.

El realizador agradeció a su elenco de voces que incluye a Tina Fey y JamieFoxx.

La ceremonia celebrada en UnionStation de Los Ángeles fue menos glamorosa que en otros años.

Arrancó con la ganadora del Óscar Regina King caminando con una estatuilla en la mano para entrar a la sede.

La actriz y directora habló sobre los protocolos de seguridad como si fuera un set de cine, aclarando que mientras estuvieran a cuadro no utilizarían cubrebocas.