Niega Paty Manterola romance con Luis Miguel

La cantante y actriz rompió el silencio luego de los rumores que han sido creados en torno al personaje de ficción “Paola Montero” en Luis Miguel: La Serie

Patricia Manterola rompió el silencio luego de los rumores que han sido creados en torno al personaje de ficción “Paola Montero” en Luis Miguel: La Serie, el cual se ha relacionado con la actriz y cantante, esto tras el estreno de un tercer capítulo cargado de polémica y nuevos personajes.

En este episodio de la bioserie se pudo conocer a “Paola Montero”, un nuevo personaje el cual es interpretado por Fátima Molina, y que, por las referencias que se hacen en la serie, parecería describir a la cantante y actriz Paty Manterola. Ante esto, la exGaribaldi decidió no quedarse callada y se pronunció al respecto.

Ha sido en sus redes sociales en donde Patricia Manterola decidió publicar un mensaje en el que hizo hincapié en la polémica generada por el personake de “Paola Montero”: la cantante declaró que siempre ha sido una mujer alejada de los escándalos, “respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado; la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Yo jamás estuve con él”, asegura

Manterola aseguró que pese a que el personaje de “Paola Montero” parece hacer alusión a su persona, esta suposición no es del todo acertada, ya que categóricamente explicó que el personaje que presentan en la serie, “si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida”,” escribió la actriz.

Paty Manterola sí ha dejado muy claro que contrario a lo que el público pensaría, jamás estuvo con Luis Miguel, y además puntualizó otros errores que vio en la bioserie: “Muy por el contrario de como lo plantea la serie y por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él (Luis Miguel) en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado”, compartió la exGaribaldi.

De acuerdo a otras hipótesis planteadas por algunos fans de la serie, y que fueron retomadas en algunos medios, la actriz Fátima Molina, quien inteprreta a “Paola Montero” también presentaría algunas características con Daisy Fuentes, la modelo que enemistó a Cristian Castro y Luis Miguel, esto debido a que mantuvo un romance con ambos, lo que habría generado una gran molestia entre los cantantes. Pese a esto, la suposición de que se trató de Paty Manterola cobró mayor auge, por lo cual la actriz decidió aclarar algunas situaciones retratadas en Luis Miguel: La Serie.