Niega Luismi pensión a sus hijos desde hace dos año

El cantante Luis Miguel ha sido señalado por su expareja Aracely Arámbula de no pagar la pensión de sus hijos desde hace casi dos años.

En el 2005 fueron vistos juntos por primera vez Micky y Aracely Arámbula. Estaban en un romántico paseo por Venecia, Italia.

De acuerdo el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, conductor de De Primera Mano, el amor de la pareja surgió en Acapulco. El primer encuentro se dio en el famoso antro Baby’O, sitio que el cantante de «Culpable o no» frecuentaba mucho. Luego de pasar un buen rato juntos, Luismi la invitó a salir a un lugar llamado Baikal.

A pesar de que ella en ese momento era pareja del actor Fernando Colunga, el romance continuó. Para mayo del 2006 se casaron. De esta relación tuvieron dos hijos, Miguel y Daniel (Luis Miguel también es papá de Michelle Salas). Y aunque todo iba de maravilla en un principio, en el 2009 anunciaron su separación.

Ahora, la actriz Aracely Arámbula, a través de su abogado, ha dado a conocer que Luis Miguel no se ha hecho cargo de los gastos correspondientes que por ley le toca.

«Tiene más de un año, o en realidad, poco menos de dos, desde que no se ha cumplido el pago de la pensión alimenticia a favor de los menores. Se ha tratado de tener contacto con el abogado del señor Gallego, no ha prosperado y han sido distintos argumentos que le han dado a la señora Arámbula”, dijo, Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, a la periodista Mónica Noguera, para De Primera Mano en Imagen Televisión.

Además de la pensión, el abogado señala que Micky tampoco ha hecho caso al cumplimiento de las obligaciones también consignadas, como las relacionadas a la educación de los menores.

«El resultado acaba siendo el mismo, es decir, no existe el pago de la pensión ni el cumplimiento de otras de las obligaciones también consignadas como lo podría ser el medio de transporte que tiene que proveer para que sus hijos puedan llevar a cabo todas sus actividades académicas y extracurriculares, lo cual tuvo que ser, por completo, adquirido por parte de la señora Arámbula. Eso entre otras muchas situaciones”

La relación entre la exsoñadora y el cantante no se verá en ‘Luis Miguel, la serie’, ya que ella no dio permiso para que usaran su nombre e imagen, y dejó muy claro que “el ser protagonista en la vida de alguien no significa ser protagonista de sus negocios”.