Necaxa y Gallos protagonizan aburrido encuentro

Los Rayos y los queretanos no lograron hacerse daño en el inicio de la jornada 15 del Guard1anes 2021, Rodrigo Aguirre falló una pena máxima

¿Qué surge de la combinación de enfrentar al sotanero con un equipo que no gana como visitante? Un 0-0 entre Necaxa y Querétaro.

El partido en el Estadio Victoria reserva ya su sitio entre lo peor del torneo. Quizá el guion pudo cambiar un poco al 56′, pero el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre estrelló el balón en el poste izquierdo del marco defendido por Gil Alcalá.

Esa fue una de las pocas emociones del partido, cortesía de Omar Mendoza por una burda mano en el área, misma que el árbitro Saúl Silva no vio en primera instancia, pero que señaló tras la revisión en el VAR.

El silbante se comió, al menos, dos rojas, pero tampoco fue auxiliado por el VAR, una para el ecuatoriano Antonio Valencia y otra para el propio Mendoza, por una agresión.

No es raro que el Necaxa haya llegado apenas a 11 puntos. El equipo lo intentó más que el visitante, que se dio por bien servido con el empate que le sirvió para llegar a 18 unidades, aunque al finalizar esta jornada podría pagarlo caro porque puede salir de zona de Repesca.

Maxi Salas fue de lo poco peligroso en el primer tiempo, pero el técnico Guillermo Vázquez lo sustituyó tras el descanso. Un partido de pelotazos, de balones divididos, de un absoluto maltrato a la pelota, eso surge de una combinación entre estos dos equipos.