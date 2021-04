Muere el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II del Reino Unido

El príncipe Felipe, esposo de la reina británica Isabel II, murió a los 99 años de edad, informó hoy, 9 de abril de 2021, el Palacio de Buckingham.

“Es con profundo pesar que Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo”, informó el palacio en un comunicado.

“Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor. Se harán más anuncios a su debido tiempo. La Familia Real se une a personas de todo el mundo para lamentar su pérdida”.

En esta línea, el comunicado oficial señaló que la Familia Real británica “se une a la gente en todo el mundo en llorar esta pérdida”.

El príncipe Felipe murió tras haberse convertido en el consorte monárquico más longevo de la Corona británica, con más de setenta años junto a la reina Isabel II.

La vida del príncipe Felipe

Nacido príncipe de Grecia y Dinamarca el 10 de junio de 1921, al casarse con Isabel, Felipe renunció a su carrera militar y se sometió al estricto protocolo ligado a su función. Y siempre mostró una entrega total a la corona británica.

En 2009, Felipe había batido el récord de longevidad de los consortes de los monarcas británicos, hasta entonces en manos de Carlota, la esposa de Jorge III.

Después de haber participado en más de 22 mil compromisos oficiales desde que su esposa accediera al trono en 1952, el duque se había retirado de la actividad pública en agosto de 2017.

Desde entonces había sido hospitalizado varias veces, la penúltima en diciembre de 2019 por “problemas de salud preexistentes”.

En enero de 2019, sufrió un espectacular accidente de coche cuando su Land Rover se estrelló contra otro vehículo en las cercanías de la finca de Sandringham y volcó. En ese momento renunció a su permiso de conducir.

La vida de Felipe se había visto sacudida cuando tenía a penas 18 meses: su tío, rey de Grecia, fue obligado a abdicar y su padre fue desterrado después de la guerra greco-turca.

Sus padres, con él y sus cuatro hermanas, huyeron a bordo de un barco del ejército británico.

Fue enviado a Escocia a un internado, y a partir de 1939, concurrió a la Escuela Naval de Dartmouth, en el sur de Inglaterra.

En esa época conoció a la princesa Isabel, con quien se casó el 20 de noviembre de 1947. Tuvieron cuatro hijos: Carlos, Ana, Andrés y Eduardo.

En noviembre de 2017 para el aniversario de 70 años de matrimonio, las campanas de la abadía de Westminster, donde habían casado, sonaron durante más de tres horas en honor de la pareja real.

Con información de agencias.