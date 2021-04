Modifica el INE revisión del 3 de 3

En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que la revisión del 3 de 3 Contra la Violencia de Género fuera muestral y no censal para cada uno de los aspirantes a un cargo de elección popular para el proceso electoral del 6 de junio.

Por ocho votos a favor y tres en contra fue aprobado el planteamiento del consejero Ciro Murayama, quien propuso que las áreas de revisión del organismo electoral tienen una alta carga de trabajo.

Con esta modificación, dijo que se podrá verificar en tiempo que los aspirantes a puestos de elección popular no hayan sido personas condenadas o sancionadas por casos de violencia familiar o doméstica, agresiones de género, delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, o sean deudores o morosos alimentarios.

Murayama sostuvo que tan solo la Comisión de Quejas de Denuncias que preside, y la Unidad de lo Contencioso Electoral, tienen “cientos de denuncias”, desde antes de que arrancarán las campañas este domingo.

El consejero defendió que sea un ejercicio de una muestra representativa aleatoria entre todas las candidaturas para que no haya sesgo hacia ningún partido u otro y, que la muestra abarque las 32 entidades federativas y las listas de representación proporcional.

«Para poder asegurar que se hacía en tiempo y no desbordar las actividades de áreas del instituto que están con una alta carga de trabajo, me consta que estas áreas están recibiendo cientos de quejas y que eso tiene totalmente absorbido su trabajo y eso que no han empezado las campañas electorales”, opinó.

La consejera Carla Humphrey Jordan, reprochó la postura de la mayoría de los consejeros y representantes de partidos, al señalar “que la vida de las mujeres no es un asunto muestral”.

Creo que debemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos. Lamento que mis compañeros que han hablado, me refiero a los que no integran comisiones unidas, todos hombres,han propuesto este tema que sea muestral, y creo que la vida de las mujeres no es un asunto muestral, la violencia de política en razón de género no es un tema estadístico”, argumentó.

La consejera Dania Ravel Cuevas expresó que en un inicio su voto sería a favor de un censo para garantizar que no haya agresores de mujeres como candidatos, sin embargo, al no haber las condiciones estructurales para avalar la meta, cambió su voto en favor de la propuesta de Murayama.

El representante del PAN en el INE, Obdulio Ávila Mayo, destacó que el requisito contra la violencia de género es indispensable, pues si un candidato “no es capaz de cumplir en el ámbito más personal como es la familia y el respeto hacia las mujeres, menos serán capaces de cumplir sus promesas de campaña ante la ciudadanía”.