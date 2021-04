Mexicanos inician el Masters con discreta actuación

El tamaulipeco Abraham Ancer firmó una tarjeta de 73 golpes, uno sobre par, en la primera ronda del Masters y se ubica en la posición número 20.

Las condiciones en Augusta National estuvieron sumamente complicadas con solamente 12 rondas bajo par por lo que a pesar de terminar en números negros, Ancer se mantiene en una buena posición de arranque.

Tuve oportunidad para terminar bajo par sin problema, aunque también se pudo ir para el otro lado la ronda y tirar bastantes arriba. Es un campo al cual no se le van a tirar muy poquitas. Y si te mantienes cerca del par una ronda buena, donde tires poquitas vas a subir mucho en la tabla. No me salí de la distancia de poder atacar y eso es lo importante”.

El campeón defensor y número uno del mundo, Dustin Johnson se ubica en el puesto 31 del tablero. Concluyó su jornada con un doble bogey en el hoyo 18 para firmar tarjeta de 74 golpes (+2).

El mexicano, de 30 años, inició con dos birdies en los primeros tres hoyos y a pesar de tener buenas sensaciones con sus golpes, no logró mantenerse a lo largo del día y con cuatro bogeys se tuvo que conformar con un 73.

En tanto, el debut de Carlos Ortiz en The Masters fue desastroso, con cuatro dobles bogeys, tres bogeys y solamente dos birdies, pegó 82 golpes, diez sobre par, y deberá tener una segunda ronda impecable para aspirar superar el corte.

El británico Tommy Fleetwood hizo hole-in-one en el hoyo 16. Es el segundo Masters consecutivo en el que hace hoyo en uno.