Luce Lady Gaga deslumbrante

Haciendo gala del firmamento estrellado que ha acompañado el prestigio e historia de la firma, la champán Dom Pérignon anunció una colaboración con la cantante pop Lady Gaga.

» La casa de champán y la artista se unen para celebrar la libertad creativa, una fuerza para compartir y ser compartido, una fuerza para abrir nuevos horizontes.

«Como una declaración radical de libertad, esta colaboración pretende ser fuente de inspiración, poder y fuerza», detalla el conglomerado francés de lujo LVMH en su página oficial.

Dom Pérignon Rosé fue el cuveé intervenido por la cantante, quien diseñó junto a Nicola Formichetti una escultura para celebrar este estilo.

Las botellas y esculturas, de edición limitada, serán lanzadas al mercado el próximo 6 de abril y la firma gala apoyará con este proyecto a la fundación Born this Way, encabezada por Gaga.

«Porque Dom Pérignon abraza plenamente las causas de los artistas con los cuales colabora, esta alianza supondrá un apoyo significativo a la Fundación Born This Way de Lady Gaga», añade en el comunicado.

Ésta es la primera de varias colaboraciones acordadas con la protagonista de «Nace una Estrella».

Hace unos meses, la intérprete realizó una colaboración con una marca de galletas que tuvo éxito en ventas.