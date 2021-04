Llena Vigón de ilusión a Pumas

Pumas necesitaba una pizca de suerte, o de talento, para apretar la pelea por la clasificación… y la encontró.

Con un gol de otro partido, el cuadro del Pedregal venció 1-0 al Necaxa, resultado que los colocó por primera vez en 8 jornadas dentro de la zona del Repechaje del Guardianes 2021.

Los felinos no lucieron al frente, tuvieron fortuna en el fondo por las constantes fallas de los Rayos, pero encontró la red luego de una asistencia de taco de Juan Dinenno y un remate de volea de Juan Pablo Vigón, que le dio vida a los auriazules, tanto que fue gritado por una buena cantidad de seguidores felinos que se dieron cita en el Victoria.

El encuentro tuvo poco en la primera mitad, pues el peligro llegó hasta la recta final con un par de remates de Martín Barragán que no encontraron puerta, y una palomita de Idekel Domínguez, ex futbolista auriazul, que se plantó en el área felina pero cabeceó débil a las manos de Alfredo Talavera.

Pero todo lo que se guardaron en los primeros 45 minutos detonó en el complemento, pues apenas al 46′ Alan Mozo encabezó una contra con la que dejó solo a Dinenno, que no pudo controlar bien ante la salida del arquero Édgar Hernández.

Minutos más tarde, Maxi Salas se perdió de las más clara de los locales con una internada al segundo palo que no pudo firmar, pues su testarazo fue detenido por Talavera, que después volvió a apagar el peligro tendiéndose para tapar un segundo remate.

Al 75′, Juan Delgado encabezó una contra que Rodrigo Aguirre no logró definir pues Alan Mozo no se venció y tapó con la barrida el remate del uruguayo. Un minuto después, Álvarez estuvo cerca de abrir el marcador con un centro al primer palo que golpeó el madero.

A 10 minutos del final, cuando el encuentro había bajado de ritmo, Mozo encontró espacio por la banda derecha, sirvió para Dinenno que de taco prolongó a la llegada de Vigón, quien mandó un fogonazo al primer palo del arquero, en lo que fue, oficialmente, el primer remate a puerta de los Pumas.

Necaxa intentó poco y se quedó virtualmente fuera de la Fase Final, pues solamente aspira a llegar a 19 unidades, una menos de las que consiguió el Puebla, que se coló al Repechaje en el lugar 12 del Guardianes 2020.

Pumas tiene el boleto en sus manos, pues de momento se colocaron en el lugar 10 de la clasificación y cierra con dos cotejos en Ciudad Universitaria.