Listo el “Borrego” Gándara para debate de altura

En el debate entre Candidatos que se celebrará este martes, el aspirante a la gubernatura de la alianza “Va por Sonora”, dijo que se centrará en hablar de su plan de rescate para Sonora

Un espacio para consolidar su proyecto rumbo a la gubernatura, compartir con las y los sonorenses sus propuestas y para la confrontación de ideas con el resto de los aspirantes, será para Ernesto el “Borrego” Gándara la celebración del debate entre Candidatos a Gobernador que organiza el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

El candidato de la alianza “Va por Sonora” se mostró motivado por tener la oportunidad de participar en este ejercicio en el que imperará la democracia y que tendrá lugar este martes en punto de las 19:00 horas tiempo local de Sonora.

“El debate debe servir para hacer propuestas que les interesan a los ciudadanos, para confrontar ideas y no para descalificaciones y ataques, los ciudadanos no están esperando eso de nosotros, ellos están esperando respuestas sólidas y concretas, soluciones a sus problemas, yo no voy a caer en el juego de descalificaciones, eso que lo hagan otros”, puntualizó.

Gándara Camou precisó que utilizará cada uno de los espacios en los que tenga oportunidad de hablar para platicar sobre sus propuestas en temas de Salud, Educación y Cultura, Economía, Empleo, Medio Ambiente y Combate a la Corrupción, que son parte de su Plan de Gobierno, a fin de recuperar la grandeza de Sonora en los rubros que más golpean a los ciudadanos.

“Tal como lo hemos hecho durante toda la campaña, y en general durante toda mi trayectoria política, vamos a centrarnos en la propuesta, eso es lo que los sonorenses quieren escuchar, para a partir de ahí poder evaluar la capacidad y desempeño de cada uno de los Candidatos que participamos en esta contienda”, expresó el “Borrego” Gándara.

Destacó que no desaprovechará la oportunidad de platicar con los sonorenses que no han tenido oportunidad de conocer su proyecto, sobre algunas de las propuestas que ha dado a conocer a lo largo de la campaña, enfocados en niños, jóvenes, mujeres, microempresarios, reactivación de las escuelas, el apoyo al sector salud, entre algunas otras.

Invitó a los sonorenses a conectarse a través de las redes oficiales del órgano electoral, en canales de televisión y estaciones de radio, así como también en las propias redes sociales de Ernesto Gándara, en las que se transmitirá en tiempo real el debate.

“Los invito a que se sumen a estas transmisiones, que conozcan las propuestas, que sepan en qué estamos trabajando para consolidar una Sonora Ganadora”, manifestó el candidato.