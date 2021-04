Limitarán ingreso de vehículos a la playa

Hasta dos mil 500 vehículos permitirán pasar a las playas y demás puntos turísticos de la ciudad en este periodo extraordinario de Semana Santa, debido a la pandemia sanitaria de Covid-19, informó Alonso Durón Montaño.

El director de Tránsito Municipal mencionó que en años anteriores, en esta temporada se registran un aforo de hasta seis mil vehículos por día hacia esos centros turísticos, sin embargo, por ser contingencia se limitó la movilidad de personas evitar aglomeraciones y contagios.

Precisó que este año participan 270 elementos tanto de la Policía Preventiva como Tránsito Municipal, quienes estarán instalados sobre la carretera 100 en cuatro puntos preventivos, dos de ellos con alcoholimetría para estar pendientes de las condiciones de todas aquellas personas que van a tomar carretera.

Asimismo, en Bahía de Kino contarán con presencia de 150 elementos para vigilar para vigilar las áreas restringidas, y que los visitantes acaten las indicaciones y aforos atención a la emergencia sanitaria.

«Ya iniciamos con el despliegue de personal operativo que cubrirá estas áreas rurales de vacacionistas que abarcan los tramos carreteros y lugares que son visitados en estas fechas, tales como el área poniente de Bahía de Kino en la carretera 100.

«También vamos a cubrir el área oriente, lo que es San Pedro El Saucito y las rutas del río Sonora», dijo.

Durón Montaño afirmó que no se tomarán actitudes permisivas en ninguno de los casos, y contara con jueces calificadores y médicos legistas que estarán al pendiente de estos filtros para vigilar que se respeten los aforos, límites de velocidad, no rebasar, que no viajen personas fuera de la cabina del vehículo, ni manejar en estado inconveniente para evitar accidentes y se logre una Semana Santa tranquila y un retorno seguro.