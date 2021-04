Liberan a presunto violador de Daniela Berriel

Eduardo Ojeda, el hombre al que la actriz Daniela Berriel acusó de haberla presuntamente violado en Acapulco, fue puesto en libertad este viernes, después de estar casi un mes en la cárcel.

La familia del acusado informó a través de un comunicado la libertad e inocencia de su hijo, explicando que las pruebas de ADN no coincidieron con las presentadas por Berriel.

«Se practicó por las autoridades la prueba de ADN de las muestras obtenidas de la denunciante al inicio de la investigación, con el ADN de Eduardo, determinándose que no existía coincidencia y por tanto que éste no tuvo contacto sexual con ella como se afirmó en la denuncia», se explica en el texto.

«La prueba de ADN es reconocida mundialmente por su veracidad y confiabilidad y ha permitido que incluso personas condenadas injustamente sean declaradas inocentes después de pasar varios años en la cárcel».

Después de tener los resultados de las pruebas, la familia Ojeda solicitó una nueva audiencia para el sobreseimiento de la causa, donde el juez determinó la inocencia de Eduardo y fue inmediatamente puesto en libertad.

«Nuestra familia, en todo momento, tuvo la convicción de la inocencia de Eduardo y confió plenamente en la independencia de las autoridades judiciales y ministeriales del Estado de Guerrero, a pesar de la campaña desplegada en su contra en diversas redes sociales», puntualizaron.

El 14 de marzo de 2021, Eduardo Ojeda Franco fue vinculado a proceso tras las acusaciones de la también conductora.

Según su declaración, Berriel fue abusada sexualmente el 14 de marzo de 2020 por Ojeda, en Acapulco. Aseguró también que fue el actor Gonzalo Peña, ahora prófugo, quien la invitó al viaje donde coincidió con su presunto violador.

Daniela denunció los hechos horas después, sin embargo, la detención de Eduardo Ojeda se dio el mes pasado, tras difundirse un video en el que la conductora dio a conocer públicamente lo ocurrido y donde señaló su desesperación porque no habían avanzado las investigaciones.

Ante la noticia de la libertad de su agresor, la anfitriona del programa Las Malcriadas informó a través de sus redes sociales que continuaría con su lucha y que impugnará la decisión del juez.

«Estoy con la frente en alto sabiendo que hice y estoy haciendo lo correcto. Esta lucha no termina aquí».

El padre de Barriel expresó en su cuenta de Twitter su descontento ante la decisión de las autoridades guerrerenses y sugirió que el juez estuvo influenciado por la familia Ojeda.