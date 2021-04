Lanza juegazo J.A. Happ

J.A. Happ no toleró hit sino hasta el octavo inning, cuando Jacob Stallings le conectó un doble con un out, lo que no impidió que los Mellizos de Minnesota derrotaran el viernes 2-0 a los Piratas de Pittsburgh.

Happ (1-0), quien juega su primera temporada con los Mellizos, fue retirado por el manager Rocco Baldelli en cuanto permitió el imparable. Tyler Duffey subió a la lomita con una ventaja de dos carreras.

El abridor de 38 años entregó un par de boletos, ambos en el segundo inning, y repartió tres ponches.

Efectuó 95 pitcheos, de los que 51 fueron strikes, y mejoró a 1.69 su efectividad luego de tres aperturas.

Duffey regaló una base por bolas al dominicano Wilmer Difo después del doblete de Stallings, pero ponchó a Adam Frazier con corredores en segunda y tercera para poner fin al octavo episodio.

Retiró a su primer enemigo de la novena entrada. Taylor Rogers sacó los últimos dos outs y se acreditó el salvamento, poniendo fin a una labor de un solo hit.

Los Twins lograron apenas su segunda victoria en sus últimos 11 juegos.

El venezolano Willians Astudillo y Jake Cave batearon sendos jonrones ante JT Brubaker (2-1).