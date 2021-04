Lamenta Vucetich forma en que sale «El Tuca»

El técnico de Chivas considera que no son las formas que quisieran. Su renovación con el Rebaño está en el aire

Víctor Manuel Vucetich lamentó los tiempos en que se da la salida de Ricardo «El Tuca» Ferretti y elogió lo que hizo su contraparte con el equipo de los Tigres.

«Haber logrado 10-11 años con Tigres es algo extraordinario porque es muy difícil que se dé en el futbol mexicano ese tipo de circunstancias. Sin embargo, creo que los tiempos y los procesos también llegan a su fin. No en las formas que quisiéramos, pero creo que se dan las situaciones. Lo que ha hecho él ha sido magnífico a través de su carrera. A lo mejor los tiempos en que se están dando estas circunstancias de su salida, eso es lo único a lo mejor que queda empañado en su trayectoria con este equipo de Tigres», mencionó.

A lo largo de una buena parte de la trayectoria de Ferretti en Tigres, se enfrentó a Víctor Manuel en los clásicos regios cuando dirigía a los Rayados. El ahora estratega de Chivas mencionó, que hasta cierto punto, pudo lograr hacer una amistad con Ricardo, en esa época que se medían cada seis meses en Monterrey.

«Como compañero, ha sido un gran compañero en este viaje, donde hemos tenido muchas confrontaciones con diferentes equipos, en Clásicos, han sido experiencias fantásticas, con un respeto y una relación enorme. Te puedo decir que hemos logrado a través de las competencias y de esa rivalidad, tener una amistad y un respeto también por las personas», dijo.

Deja su futuro en el aire

La continuidad de Víctor Manuel Vucetich en el banquillo de Chivas para la próxima temporada no está garantizada. Su contrato acabará una vez que el equipo quede eliminado del Guard1anes 2021. Sin embargo, aseguró el estratega que no le inquieta y de momento, lo más importante para él es poder lograr la clasificación del equipo a la fase final.

«Mi contrato es hasta que termine este torneo, siempre fue así de esta manera. De continuar creo que para mí no es tan importante, la parte fundamental es que el equipo trascienda, se clasifique. Y que en este período corto que hemos estado se logre la doble calificación que no se había logrado, es magnífico. «Cuando esto culmine tenemos diálogo permanente con la directiva con Ricardo Peláez y Amaury, de eso no es una situación que pueda crear alguna circunstancia que no nos deje tranquilos.

«Estamos muy tranquilos y conscientes de todo, nos dedicamos a lo que hacemos en estos momentos», compartió.