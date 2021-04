Juego de Estrellas de MLB sería en Colorado

Grandes Ligas planea trasladar el Juego de Estrellas al Coors Field de Denver después de que decidió retirarle a Atlanta la sede del clásico de media temporada en protesta por las modificaciones a la ley electoral de Georgia, de acuerdo a una fuente.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el lunes por la noche debido a que la MLB no ha anunciado aún el cambio. Se prevé que la oficina del comisionado anuncie el martes que los Rockies de Colorado serán los anfitriones del partido.

La MLB decidió retirar el juego del 13 de julio del Truist Park de Atlanta en respuesta a las reformas electorales que promulgó el gobernador republicano Brian Kemp el 25 de marzo.

Detractores de la medida, incluyendo a los directores generales de la aerolínea Delta, que tiene su sede en Atlanta, y de Coca-Cola, condenaron los cambios que, aseguran, son muy restrictivos.

La ley de Georgia incluye nuevos límites a las votaciones por correo y un mayor control legislativo en torno a la manera en que se realizan los comicios, como parte de una labor generalizada en los estados republicanos por reducir las opciones de voto después de que el ex Presidente Donald Trump hizo declaraciones infundadas de fraude a gran escala en las elecciones del año pasado.

Colorado tiene un gobernador demócrata en Jared Polis y la legislatura también está controlada por el partido.

El comisionado de la MLB Rob Manfred indicó en un comunicado que tomó la decisión de retirar los eventos del Juego de Estrellas y el draft amateur de Atlanta después de hablar con jugadores y la Alianza de Peloteros, una organización conformada por jugadores de raza negra que fue creada tras la muerte de George Floyd el año pasado.

Kemp prometió defender la medida y otros republicanos criticaron a las Grandes Ligas por su decisión. El gobernador de Texas Greg Abbott rechazó lanzar la primera bola en el juego inaugural de los Rangers de Texas el lunes e indicó en que el Estado no buscará recibir al Juego de Estrellas u otros eventos de la MLB.

El Coors Field recibió por última vez el Juego de Estrellas en 1998, la cuarta temporada del estadio y la sexta de los Rockies como franquicia