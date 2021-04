James Franco es un depredador sexual

CharlyneYi dijo que al enterarse de la conducta del actor intentó renunciar a la película en la que trabajaban juntos en 2017, pero fue “sobornada” por los productores

La comediante CharlyneYi acusó a James Franco de ser un «depredador sexual» y afirmó que fue «sobornada» para no renunciar a The DisasterArtist: Obra Maestra, tras enterarse de las acusaciones de agresión sexual en contra del actor, a la vez que calificó a su colega SethRogen de ser cómplice de la situación.

La actriz, que interpretó a la diseñadora Safowa Bright-Asare en la película nominada al Oscar de 2017, publicó en Instagram hace unos días que había intentado abandonar la cinta debido a las denuncias dirigidas a Franco, de 42 años, director y protagonista del proyecto.

Yi, de 35 años, dijo que trató de «romper el contrato legal» que la ligaba a la producción, por los que los realizadores le prometieron un papel más importante, algo que ella entendió como un intento de soborno.

«Lloré y les dije que eso era exactamente lo contrario de lo que quería, que no me sentía segura trabajando con un maldito depredador sexual», escribió Yi en su red social.

«Minimizaron la situación y dijeron que Franco era un depredador el año pasado y que había cambiado… Cuando literalmente escuché de él abusando de nuevas mujeres esa misma semana».

Charlyne, que ya había actuado con Rogen en la comedia de 2007, Ligeramente Embarazada, afirmó que Seth, de 38 años, cuya productora Point Gray Pictures produjo la película, era culpable de no detener a tiempo los supuestos delitos cometidos por Franco.

«SethRogen fue uno de los productores de esta película, por lo que definitivamente sabe sobre el soborno y por qué renuncié. Los hombres blancos dicen que no es su responsabilidad cuando responsabilizan a Franco, o cuando responsabilizan a SethRogen y sus facilitadores.

«Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Las mujeres y los niños que tienen estrés post traumático debido a Franco? ¿O los futuros objetivos de abuso?», reflexionó la comediante.

Este sábado, Yi publicó una segunda declaración en Instagram en la que se quejaba de que las mujeres «no se sentían seguras» al hablar, culpando a la policía y a «los medios de comunicación» por esto.

Franco se ha enfrentado a varias acusaciones de conducta sexual inapropiada desde 2017, cuando una colegiala británica de 17 años, Lucy Clode, compartió mensajes entre ella y el actor, quien en ese momento tenía 35 años, invitándola a su habitación de hotel.

El actor confirmó que había enviado los mensajes y dijo que era culpable de su «mal juicio». Un año después, la ex novia de Franco, VioletPaley, afirmó que la había obligado a practicar sexo oral en un automóvil, señalamiento que el actor negó.

Posteriormente, Franco llegó a un acuerdo no revelado con dos estudiantes de su ahora desaparecida escuela de actuación Studio 4.

Las actrices y ex alumnas Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal alegaron en una demanda de 2019 que Franco las obligó a participar en situaciones sexuales explícitas en contra de su voluntad, con el pretexto de que era parte de un curso de actuación.

La escuela de Franco funcionó durante tres años (2014-2017) y tenía ubicaciones tanto en Los Ángeles como en Nueva York.

Las mujeres (ambas estudiantes en 2014) alegaron que Franco dijo que las elegiría en sus próximas películas si realizaban escenas explícitas, explica el Daily Mail.