Interpondrá alcaldesa denuncia ante la FGR

Las campañas negras que se han emprendido contra el gobierno municipal son “patadas de ahogado” de adversarios que saben que el pueblo tiene la capacidad para valorar el gran esfuerzo que ha hecho está administración para rescatar a la ciudad de Hermosillo y combatir la corrupción, afirmó Celida López Cárdenas, quien dijo que interpondrá una denuncia contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General de la República.

La presidenta municipal, señaló que durante dos años y medio han trabajado incansablemente para combatir todos esos negocios del pasado, todas esas concesiones llenas de corrupción, de abuso, de fraudes, a través de un gobierno honesto, y ciudadano, respaldado por la opinión pública.

López Cárdenas mencionó que la gente rechaza estas estrategias mediante llamadas telefónicas a ciudadanos de esta capital, que, dijo, buscan dañar la imagen de la actual administración municipal al ser año electoral.

Ante este intento de desprestigio, la munícipe pidió el apoyo de los ciudadanos para reportar estás llamadas y grabar la conversación, toda vez que interpondrán una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, para que se inicie una investigación y dar con los responsables.

«Hemos trabajado incansablemente y lo que les duele mucho es que por primera vez hay una presidenta municipal que no llegó para enriquecerse, yo no estoy aquí para ver qué me robo, que me llevó y como aseguró que mis amigos, que mis compadres se vuelvan millonarios como los que antes lo hacían. Tenemos un gobierno honesto, el combate a la corrupción ha sido nuestra gran tarea y hemos vivido con muchísima responsabilidad la confianza en el encargo que me dieron», aseveró.

Resaltó que seguirán rescatado a Hermosillo con la tenacidad de un gran equipo y con el apoyo de los ciudadanos.