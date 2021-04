Incumplen acuerdos directivos del Isssteson

El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, Luis Antonio Castro Ruiz, señaló que la prestación del servicio médico no ha mejorado

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isssteson), ha incumplido con los acuerdos que se pactaron para mejorar el servicio, denunció Luis Antonio Castro Ruiz.

El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes), señaló que el presupuesto anual que recibe el Instituto no alcanza para hacerle frente al gran pasivo que se tiene Isssteson de este y sexenios anteriores, ya que el 84 por ciento de ese recurso lo destinan para pagos internos y el resto para gastos de operación.

¿Cómo va a operar con un 16 por ciento todos los hospitales?… cuestionó el líder sindical.

“Se le debe a más de mil 500 proveedores y han ido aumentando en estos años. Se debe aún más que en el sexenio pasado y todavía no está claro el recurso de las pensiones y otros temas como las vacunas y seguridad social de los más de 180 mil derechohabientes”, dijo.

Castro Ruiz recordó que la venta de los estadios Héctor Espino de Hermosillo y Tomás Oroz Gaytán de Ciudad Obregón de la que fueron promotores, fue para recuperar el Fondo de Pensiones de los Jubilados de Isssteson, pero el Gobierno del Estado tuvo la desfachatez de quedarse con el recurso.

“No fue para rescatar el Isssteson y quieren que se entienda de esta manera. El Instituto está presupuestado con nuestras cuotas y aportaciones de cada uno de los trabajadores que tenemos la seguridad social, no nos está regalando nada es un recurso que viene de las bolsas del trabajador y del patrón así se compone el presupuesto”, señaló.

El líder del Sutspes, enfatizó que mientras no haya voluntad de las autoridades del Estado, no se podrá rescatar el Isssteson.