Inaugura Lin-Manuel centro de vacunación en Nueva York

El creador de Hamilton dijo que se busca reactivar la industria de los espectáculos en Broadway

El creador del musical Hamilton, Lin-Manuel Miranda, acompañó al Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, este lunes a la gran inauguración de un centro de vacunación en Times Square contra la Covid-19, que busca reactivar la industria de los espectáculos en la ciudad.

«Nos queremos reunir de nuevo y queremos contar historias en la oscuridad. No podemos hacer eso si no se sienten seguros. Así que el primer paso en ese proceso es recibir sus vacunas, y así llegarán los siguientes pasos», dijo Miranda.

Los teatros de Broadway han estado cerrados desde el comienzo de la pandemia de coronavirus en marzo del año pasado; De Blasio indicó que espera que los sitios de vacunación dedicados ayuden a la industria a reabrir en septiembre.

El nuevo sitio de vacunación en Times Square estará abierto para trabajadores de teatro, televisión y cine, de acuerdo con el Alcalde, quien subrayó la importancia de la industria del espectáculo para la vida en la Ciudad.

«Sí, es parte de nuestra economía. Mucho más importante, es parte de nuestra identidad. Es parte de quienes somos y parte de nuestros corazones», añadió.

«El teatro, la música, la danza, el cine y la televisión es nuestra expresión de todo lo que es la Ciudad de Nueva York. Es nuestra creatividad, nuestro corazón y nuestra alma. Hacemos algo aquí que no existe en ninguna otra parte del mundo de esa misma forma».

El sitio de vacunación, albergado en una antigua tienda NFL Experience, será dirigido por SusanSampliner, que por mucho tiempo fue la compañía de gerencia del musical Wicked.

«Si alguien sabe cómo hacer que el show esté a tiempo son los gerentes de producción de Broadway. Así que estarán en buenas manos», expresó Miranda